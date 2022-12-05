Резников: Запад передаст Украине и танки, и боевые самолеты

На 286-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 6 декабря (время московское).

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Украина получит от Запада не только танки стандартов НАТО, но и боевые самолеты, уверен министр обороны страны Алексей Резников. Партнеры Киева "очень практичны, прагматичны и реалистичны" и отчетливо понимают, что если дают какую-либо новую систему, то они должны знать, что у них имеются амуниция на складах, ракеты, системы ремонта, инструкторы и обученные украинские воины, подчеркнул Резников в эфире общенационального телемарафона.

Латвия аннулировала вещательную лицензию телеканала "Дождь"

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Власти Латвии аннулировали лицензию российского телеканала "Дождь" на вещание. Как сообщил глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Латвии Ивар Аболиньш, решение принято "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". "NEPLP убедилось, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", - пояснил Аболиньш. Канал прекратит вещание в Латвии 8 декабря.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поздравил украинских военнослужащих с профессиональным праздником - Днем ВСУ. Он подчеркнул, что в этот день прежде всего думает о павших воинах и их семьях и что эти мысли заставляют его оглядываться на путь, пройденный армией страны за почти девять лет войны с Россией. "Это путь воинов, путь людей, которые имеют смелость и достоинство выбрать свободу. Он залит кровью, полон страданий и боли, но именно он ведет нас вперед, чтобы отомстить и одержать победу, не оставляет места для страха и уныния. Каждый день, осознавая цену, которую мы платим за свободу, я собираю всю волю в кулак, чтобы хватило сил одолеть агрессора и отбить у него желание когда-либо в будущем посягать на нашу свободу", - отметил далее Залужный в видеообращении. "Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим главнокомандующим в это трудное время. Я верю в каждого из вас и в нашу победу. Сердечно поздравляю с Днем вооруженных сил Украины! Желаю быстрого восстановления раненным воинам! Всем, кто в строю, - сил и стойкости, вдохновения и радости, победного мира! "- сказал главком ВСУ.

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За минувшие сутки российские войска нанесли по Сумской области 84 удара, подвергнув обстрелам пять громад (территориальных общин), сообщил в Telegram-канале председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По одному из приграничных сел в Шалыгинской громаде были нанесены два удара: 15 снарядами из ствольной артиллерии и 22 снарядами из реактивных систем залпового огня. "Прилеты" были по мужскому монастырю. Повреждено админздание и хозяйственные постройки. От осколочных ранений погиб скот в хозяйстве монастыря", - написал Живицкий. Краснопольскую громаду, по его словам, обстреливали из минометов 80-мм калибра, но разрушений нет. "Белопольская громада: был минометный обстрел приграничного села. Разорвались восемь мин, которые повредили гараж, трактор, три легковых автомобиля психоневрологического интерната. По Миропольской громаде россияне вели минометный обстрел (15 "прилетов"). Без повреждений. Эсманская громада: было восемь "прилетов" из артиллерии с территории России. Без пострадавших", - сообщил глава Сумской ОВА.

Мощный взрыв в Мелитополе

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В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, "который слышало полгорода", - сообщил в Telegram-канале городской глава Иван Федоров. Подробностей он не сообщил.

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Канада выделит 15 млн канадских долларов (10,5 млн евро) на оборудование, необходимое Украине для разминирования территорий. По оценке украинских властей, наземные мины обнаружены на 30 процентах территории страны, отметила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Пожар на нефтенакопителе в Курской области

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В районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, объяснив инцидент атакой беспилотного летательного аппарата. Пострадавших нет, экстренные службы работают над тушением пожара, добавил чиновник.

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Вопрос о создании независимого суда или трибунала для расследования преступлений в ходе войны в Украине обсуждается, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме The Wall Street Journal CEO Council в Вашингтоне. По его словам, информация о военных преступлениях, доказательства их совершения собираются "различными способами", "украинцы сами это делают".

"Важно, чтобы Украина могла - при необходимости - осуществлять преследование в судебном порядке", однако "мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации", отметил глава Госдепартамента Соединенных Штатов. При этом, по его словам, обсуждается "вопрос о создании какого-то независимого суда, трибунала". "Все это - на столе", - констатировал Блинкен , резюмировав, что несение ответственности за случившееся - "очень важно".

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В ночь на 6 декабря российские силы обстреляли пригород Запорожья, сообщил председатель областной военной администрации Александр Старух. По его словам, повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. По предварительной информации, никто не пострадал, указал Старух.

Оттава обеспокоена наличием канадских деталей в иранских дронах для РФ

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Беспилотный летательный аппарат в небе над Украиной (фото из архива) Фото: Roman Petushkov/REUTERS

Канада выясняет, как детали канадского производства оказались в иранских беспилотных летательных аппаратах, используемых Россией в войне против Украины.При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо сослался на строгие ограничения на экспорт чувствительных технологий. По его словам, канадская сторона попытается выяснить, "как компоненты, которые не должны попасть в руки кого-либо вроде иранского правительства, на самом деле оказались именно там". Оттава "чрезвычайно обеспокоена" ситуацией, добавил Трюдо.

Ранее местные СМИ сообщили, что базирующаяся в Украине неправительственная организация Statewatch обнаружила в иранских боевых дронах Shahed-136 компоненты антенны, выпускаемые компанией Tallysman Wireless из Оттавы.

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Взрывы на военных аэродромах Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области 5 декабря стали объектом аналитики американского Института изучения войны (ISW). Украинские силы, вероятно, нанесли удары по этим стратегическим аэродромам, тем самым продемонстрировав способность Украины бить по российским тылам и, возможно, сорвать кампанию ударов РФ по украинской инфраструктуре, отмечают эксперты ISW. По их словам, на обеих авиабазах размещены элементы российского флота стратегических бомбардировщиков, которые Россия использовала для нанесения ударов по Украине на протяжении войны.

По версии Минобороны России, аэродромы были атакованы украинскими беспилотными летательными аппаратами. Украина официально не взяла на себя ответственность. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что "Земля круглая", а потому, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

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Ллойд Остин и Алексей Резников (фото из архива) Фото: Stephanie Lecoq/REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим коллегой из США Ллойдом Остином. Вашингтон осудил атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру. Противовоздушная оборона является главным приоритетом усилий Соединенных Штатов по поддержке Украины в области безопасности, заявили в Пентагоне.

Зеленский: Во многих регионах Украины - аварийные отключения электричества

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Многим регионам Украины пришлось перейти к аварийным отключениям электричества в свете новых российских обстрелов, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Больше всего отключений на вечер 5 декабря зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях. Эта мера необходима для стабилизации энергосистемы, объяснил глава украинского государства. Кроме того, в результате обстрелов погибли четыре человека, добавил Зеленский.

Между тем глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что на восстановление производства электроэнергии в системе понадобится один-два дня. Энергоблоки, которые аварийно отключились во время атаки 5 декабря, будут набирать мощность, указал он.

Хроника событий 5 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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