Латвия аннулировала лицензию телеканала "Дождь" на вещание

Глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш сообщил, что "Дождь" лишен лицензии "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". Канал прекратит вещание в Латвии 8 декабря.

Латвия аннулировала лицензию российского телеканала "Дождь" на вещание, сообщил во вторник, 6 декабря, глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Латвии Ивар Аболиньш. По его словам, решение принято "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". "Дождь" прекратит вещание в Латвии 8 декабря.

"Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убедилось, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", - заявил Аболиньш агентству Leta. В своем микроблоге Twitter он также добавил, что "законы Латвии должны соблюдать и уважать все".

Претензии к "Дождю"

Телеканал "Дождь" был заблокирован в России через несколько дней после начала войны в Украине и, как и многие другие независимые СМИ, был вынужден прекратить работу. В июне стало известно, что "Дождь" получил лицензию на вещание в Латвии, куда переехали журналисты ряда независимых российских изданий. В июле телеканал объявил, что возобновляет вещание.

Несколько дней назад у властей Латвии возникло несколько претензий к телеканалу. Так, NEPLP наложил на "Дождь" штраф в 10 тысяч евро за показанную в эфире карту с Крымом в составе России, а также употребление слов "наша армия" по отношению к вооруженным силам РФ. При этом NEPLP подчеркнул, что это уже не первая претензия к данному телеканалу.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал аннулировать виды на жительство сотрудников телеканала после того, как ведущий Алексей Коростелев оговорился в прямом эфире. Его фраза о том, что канал "смог помочь" мобилизованным россиянам "на фронте", была истолкована в буквальном смысле слова - как свидетельство содействия военной агрессии Москвы против Украины. Служба государственной безопасности Латвии начала проверку в отношении "Дождя".

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