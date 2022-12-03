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Логотип телеканала "Дождь", фото из архива
Фото: picture-alliance/D. Golubovich
ПолитикаЛитва

В Латвии начали расследование в отношении телеканала "Дождь"

Александра Иванова
1 ч. назад

Поводом для начала расследования в отношении телеканала "Дождь" в Латвии стали слова ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военнослужащим.

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Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала расследование в отношении телеканала "Дождь" в связи со словами ведущего новостной программы "Здесь и сейчас" Алексея Коростелева о нарушении прав россиян, мобилизованных для участия в войне против Украины, и о том, что многим российским военнослужащим "смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Как сообщила СГБ на своем сайте в пятницу, 2 декабря, в отношении телеканала имеются подозрения в оказании помощи "российским оккупационным силам".

"СГБ предупреждает, что на фоне преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками против Украины и ее населения, любая форма поддержки агрессора России является недопустимой", - подчеркивается на сайте латвийской спецслужбы. Прямой или косвенный сбор или передача финансовых средств или другого имущества России преследуются по статье 77.2 Уголовного кодекса Латвии, указано в заявлении.

При этом СГБ напоминает, что она "неоднократно предупреждала учреждения и должностных лиц, ответственных за принятие решений, что перенос деятельности так называемых независимых российских СМИ в Латвию сопряжен с различными рисками".

"Поскольку эти медиакомпании и журналисты уже давно работают в стране-агрессоре, нельзя исключать, что некоторые СМИ, начавшие свою деятельность в Латвии, или их представители имеют связи с российскими спецслужбами. Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрантских СМИ в Латвии", - поясняется в пресс-релизе.

Претензии властей Латвии к "Дождю"

Утром 2 декабря председатель Национального совета Латвии по СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш сообщил на своей странице в Twitter, что "Дождь" был оштрафован на 10 тысяч евро за изображение Крыма в составе России и наименование российской армии "нашей армией".

По его данным, это стало вторым правонарушением телеканала за последние месяцы. При трех нарушениях NEPLP может аннулировать разрешение на вещание в Латвии.

Увольнение Коростелева с "Дождя"

Днем 2 декабря ведущая телеканала "Дождь" Екатерина Котрикадзе сообщила в эфире, что телеканал принял решение уволить Алексея Коростелева. "Это очень сложное решение для нас, но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным", - сказала она.

Через несколько часов, вечером 2 декабря, сам Коростелев, обращаясь к зрителям "Дождя", прокомментировал инцидент у себя в Telegram так: "Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе? Только тем, что рассказываю о них - вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах и в этом телеграмм-канале".

Главред "Дождя" о подозрениях в "помощи армии РФ"

Между тем главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, приведя у себя в Twitter дословную цитату Коростелева, подчеркнул: "Эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал "Дождь" занимается оказанием помощи армии РФ. В связи с этим важно отметить следующее: телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами".

По словам Дзядко, адрес электронной почты, на который зрителям предлагалось присылать информацию о нарушении прав российских военнослужащих, "создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации".

Дзядко извинился перед зрителями и сообщил, что фраза Коростелева, которая вводит их в заблуждение, была немедленно удалена из повторов и записи эфира.

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Сообщение Службы госбезопасности Латвии о начале расследования в отношении телеканала "Дождь"

VDD uzsāk pārbaudi saistībā ar izteikumiem televīzijas kanāla "TV Rain" raidījumā
vdd.gov.lv
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