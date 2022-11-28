Мобилизованным в России отказывают в кредитных каникулах

Родственники мобилизованных жалуются на то, что банки отказываются предоставить обещанные законом кредитные каникулы или что получить их мешают массовые ошибки, пишет "Коммерсант". Законы не доработаны, считают юристы.

В ноябре родственники мобилизованных в России стали массово сталкиваться с отказами или ошибками в предоставлении кредитных каникул, пишет в понедельник, 28 ноября, газета "Коммерсант", ссылаясь на жалобы клиентов и сами банки.

Так, на форуме Banki.ru набралось больше десятка жалоб на то, что кредитные организации отказывают в каникулах призванным по мобилизации или предоставляют их с ошибками, указывает издание. Речь идет о клиентах Сбербанка, ВТБ, "Тинькофф-банка", "Альфа-банка" и других.

Жалобы заключаются, к примеру, в том, что "банк игнорировал запросы в чате", "на горячей линии бросали трубку", банк сначала принял заявку, но в течение нескольких часов отказался ее удовлетворять или график платежей не был изменен, несмотря на формальное одобрение кредитных каникул.

Некоторые банки, признавая проблемы, ссылаются на "технические трудности", объясняя ими то, что клиенты могли столкнуться с задержкой подключения каникул. Другие же утверждают, что каникулы предоставляются исправно. По мнению опрошенных "Коммерсантом" юристов, отказывать заемщикам по формальным причинам позволяет то, что программа кредитных каникул недоработана, поэтому механизм нуждается в уточнении.

Законы о предоставлении мобилизованным на войну в Украине кредитных каникул и трудовых гарантий президент РФ Владимир Путин подписал 7 октября. Они предполагают, что обязательства по договорам о потребительских и ипотечных кредитах и займах мобилизованных и членов их семей могут быть приостановлены, если эти договоры были заключены до дня мобилизации, подписания контракта или начала фактического участия в боевых действиях.

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