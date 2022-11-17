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Фото: ALEXEY PAVLISHAK/REUTERS
ПолитикаРоссия

В России заблокировали петицию против мобилизации

Анна Мельникова
55 мин. назад

Обращение на Change.org против мобилизации собрало около 450 тысяч подписей. С иском о признании петиции "запрещенной информацией" в суд обратилась военная прокуратура.

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Ленинский районный суд Владимира постановил заблокировать в России петицию против мобилизации. На это в четверг, 17 ноября, обратило внимание сетевое издание "Довод". К моменту блокировки обращение подписали около 450 тысяч человек.

Петицию на платформе Change.org движение "Мягкая сила" разместило в первый же день объявления "частичной" мобилизации в России, когда президент РФ Владимир Путин пообещал отправить в армию примерно 300 тысяч резервистов.  В ней говорилось, в частности, что у Путина "нет и быть не может законных оснований, взвешенных и аргументированных причин" для мобилизации. "В текущей ситуации неопределенности мы не готовы подвергать ни моральной, ни нравственной, ни физической опасности мужчин нашей страны - братьев, сыновей, мужей, отцов и дедов", - написали сторонники "Мягкой силы".

Иск о признании петиции "информацией, запрещенной к распространению в России" подала 19-я военная прокуратура. В нем также упомянуты материалы медиапроекта из США "Русская Америка" и портала "Антифашист" о "референдумах" на украинских территориях, по итогам которых РФ аннексировала территории "ЛНР", "ДНР", Херсонскую и Запорожскую области. Риторика "Антифашиста" при этом поддерживает российскую агрессию в Украине.

Судья Жанна Фурсова 2 ноября заключила, что указанные в иске публикации направлены "на срыв проводимых государством мероприятий по мобилизации отдельных категорий граждан"  и "воспрепятствование законному волеизъявлению" в "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, они, по мнению суда, содержат "фиктивные сведения о якобы незаконных действиях руководства страны", а также "призывы подписать петицию, выражающую массовый отказ" от участия в мобилизации.

Тот же Ленинский суд 3 ноября и 20 октября удовлетворил два иска 19-й военной прокуратуры о блокировке инструкций по уклонению от мобилизации на восьми сайтах, среди которых газета The Moscow Times, блог "Живой журнал", открытая площадка "Викиновости" и телеканал RTVI.

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