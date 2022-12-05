Взрывы на аэродромах в РФ и другие события 285-го дня войны

Беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине, но большинство ракет удалось сбить.

На 284-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 5 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Удары по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях

Минобороны России сообщило об атаке беспилотников на военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской областях. В российском ведомстве обвинили в атаке украинских военных - сделали они это якобы “в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации”.

В Саратовской области в результате удара повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 - в Рязанской области сгорел бензовоз. В общей сложности в результате этих ударов погибли трое российских военнослужащих и еще четверо получили ранения.

Украина официально не взяла на себя ответственность за эту атаку, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил в своем твиттере, что "Земля круглая", а потому, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

Очередная атака на критическую инфраструктуру Украины

5 декабря последовал новый российский ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Воздушная тревога прозвучала почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Черкасской, Запорожской, Киевской, Винницкой, Одесской областях, Харькове и Херсоне. В Одессе, Житомире и Николаеве произошло частичное отключение света. По данным украинской армии: ракеты были запущены с кораблей в Черном и Каспийском морях моря: а также из Ростовской области.

После ударов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этот раз украинские силы ПВО сбили большинство ракет - он поблагодарил "силы ПВО, наших энергетиков и наш народ": который "никогда не сдастся".

Зеленский - человек года (по версии Financial Times)

Британская газета Financial Times назвала человеком года президента Украины Владимира Зеленского. 44-летний лидер вошел в историю благодаря выдающемуся проявлению лидерских качеств и силы духа, считает издание. Журналисты отметили, что бывший комедийный актер находит моменты для юмора, несмотря на "абсолютное зло" российского вторжения в Украину.

Анализ фактора зимы для исхода войны

Анализирующие войну западные центры уделяют большое внимание приближающейся зиме - так, американский Институт изучения войны (ISW) считает, что военный успех Украины зависит от того, продолжит ли она наступление зимой. Шансы на это есть, так как советская военная доктрина, которую использует украинская армия, предусматривает зимнее наступление.

В то же время зимние погодные условия, по мнению министерства обороны Великобритании, приведут к дальнейшему сокращению активности российских ВВС. В последние месяцы количество вылетов тактических боевых самолетов РФ над Украиной и так уменьшилось до нескольких десятков в сутки, тогда как в марте оно составляло около 300 в день. Впрочем, помимо погоды российской авиации мешает и хорошая работа украинских ПВО.

Избежавший смертной казни британец вернулся в Украину

Бывший британский военнослужащий Шон Пиннер, который воевал на стороне ВСУ и был приговорен в самопровозглашенной "ДНР" к смертной казни, вернулся на Украину. Как рассказал Пиннер газете The Sun, он решил быть вместе со своей женой украинкой Ларисой, которая занимается гуманитарной помощью.

В Испании обнаружили новые странные послания украинским дипломатам

В МИД Украины сообщили о новых угрозах украинским дипломатам за рубежом. "Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия", - сообщил в Facebook представитель ведомства Олег Николенко. По его данным, общее число таких случаев возросло до 21 в 12 странах.

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