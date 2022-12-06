Почему власти Латвии прекращают вещание телеканала "Дождь"

Латвийские власти отозвали лицензию у российского телеканала "Дождь" из-за слов ведущего о помощи мобилизованным в ВС России. Телеканал переехал в Латвию вскоре после вторжения РФ в Украине. Детали - у DW.

Во вторник, 6 декабря, глава Национального совета по электронным СМИ Латвии ( NEPLP) Ивар Аболиньш заявил, что вещание российского телеканала "Дождь" должно прекратится 8 декабря "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". Напомним, что в одном из недавних эфиров новостной программы ведущий "Дождя" (признан в России "иноагентом") Алексей Коростелев предложил зрителям сообщать о проблемах с оснащением российских военнослужащих, которые были мобилизованы и участвуют в войне в Украине.

Через нескольких часов Коростелев был уволен, а Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала проверку из-за подозрений в оказании помощи "российским оккупационным силам". Телеканал назвал обвинения "несправедливыми и абсурдными". Что, тем не менее, не повлияло на позицию латвийских властей, аннулировавших лицензию "Дождя" на вещание. Подробности - у DW.

Реакция "Дождя" и латвийских властей

Через несколько часов после прозвучавшего в прямом эфире "Дождя" призыва Алексея Коростелева сообщать о проблемах, с которыми сталкиваются российские военнослужащие при мобилизации, телеканал прекратил сотрудничество с журналистом.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс Фото: Ozge Elif Kizil/AA/picture alliance

Об этом рассказала ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе, назвав принятое решение "сложным, но единственно возможным". В знак протеста и солидарности с Коростелевым о своем увольнение объявили журналисты "Дождя" Владимир Роменский и Маргарита Лютова.

На высказывание ведущего незамедлительно отреагировали латвийские чиновники. Министр обороны Пабрикс в своем аккаунте в соцсетях призвал аннулировать визы журналистам "Дождя", объяснив это тем, что "чаша терпения переполнена". Позднее глава МИД Латвии Ринкевич в интервью местной газете Neatkariga добавил: "Даже если кто-то говорит: мы морально помогаем мобилизованным - это также поддержка войны. Есть грань между свободой слова и поддержкой войны".

Не первое наказание "Дождя"

Несмотря на то, что телеканал неоднократно декларировал свою антивоенную направленность, некоторые латвийские обозреватели призывали "Дождь" занять однозначную позицию в ответ на материалы журналистов о состоянии и условиях, в которых находятся мобилизованные в армию РФ лица. Однако претензии латвийских властей к телеканалу не сводятся исключительно к высказыванию Алексея Коростелева.

За несколько дней до этого "Дождь" был оштрафован на 10 000 евро за то, что в его эфире российская армия была названа "нашей", а также показана карта РФ, включающая аннексированный Крым. Согласно опубликованному заявлению NEPLP, первое предупреждение "Дождю" было вынесено из-за отсутствия в его эфире языковой дорожки на латвийском языке.

С чего начались претензии к "Дождю" в Латвии?

Ранее редакция телеканала "Дождь" становилась объектом критики со стороны латвийских чиновников. Призывы запретить российский оппозиционный телеканал начали звучать после интервью ведущей Екатерина Котрикадзе с мэром Риги Мартиньшем Стакисом, в ходе которого журналистка подняла тему сноса памятников советского периода в Латвии. Однако сам мэр Риги назвал то интервью "корректным".

Екатерина Котрикадзе Фото: DW

Комментируя его, латвийский политолог Кристиан Розенвалдс объясняет негативную реакцию части латвийского общества тем, что, как он выразился, "в Латвии боятся, что может появится прикормленная змея, которая начнет вмешиваться в местные политические процессы". Местные наблюдатели сходятся в том, что недовольство в Риге редакционной политикой "Дождя" началось именно с того интервью. Но формальных поводов для претензий тогда не было.

По оценке политолога Филиппа Раевского, культура журналистики в России и в Латвии кардинально отличаются. "Мы не можем кого-то осуждать за то, что он работает по-другому - не так, как мы. Конечно, "Дождь" более агрессивен, нежели местные СМИ. Это вопрос вкуса и традиций. Болезненно восприняли (интервью с мэром. - Ред.) скорее те, кто мало понимает, как работает журналист", - считает Раевский.

Журналисты "Дождя" (фото из архива) Фото: Sergei Chirikov/epa/dpa/picture alliance

В беседе с DW руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога отметила, что запрет вещания "Дождя" поднимает более широкую тему - свободы слова в Латвии. "У "Дождя" были ошибки, но меня шокирует, как легко было принято решение об аннулировании лицензии. Когда одна институция может просто принять решение, предварительно не поговорив со СМИ, как в случае с "Дождем". Завтра это может быть латвийское СМИ, - поделилась опасениями Слога. - Мы видели, что травля "Дождя" шла несколько месяцев. Для демократической страны это ненормально".

Война в Украине создает сильный эмоциональный фон

Вскоре после российского вторжения в Украину и принятия в РФ закона, вводившего ответственность за фейки о российской армии, доступ к сайту телеканала "Дождь" был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Редакция была вынуждена покинуть Россию из-за риска уголовного преследования.

В июне стало известно, что телеканалу удалось получить лицензию на вещание в Латвии, после чего юридически он стал латвийским СМИ, подпадающий под действие местного законодательства. "Латвийский канал не может называть "нашей" российскую армию и высказывать сочувствие оккупантам, которые занимаются геноцидом мирного населения (Сейм Латвии признал происходящее в Украине геноцидом. - Ред.)", - уточняет Раевский.

Помимо национального законодательства он указывает на необходимость обратить внимание на исторические обстоятельства Латвии, а также учитывать эмоциональный фон в балтийских странах по поводу войны в Украине - в них опасения проецируются через ощущения, "что все (россияне, в том числе оппозиционные журналисты. - Ред.) - агенты Путина".

По словам политолога, латвийская общественность находит свои исторические параллели в нынешних переживаниях украинского народа: "Латышская нация пережила что-то подобное в прошлом. Это 1940-й год, когда Красная Армия оккупировала Латвию. И 1949-й, когда латышей массово депортировали в Сибирь".

"Дождь" - инструмент борьбы с Владимиром Путиным?

Акцент "Дождя" на освещение темы мобилизации политтехнолог Аббас Галлямов объясняет тем, что российская оппозиция "не сможет победить режим, пока не завоюет критически значимую массу голосов колеблющихся избирателей".

Аббас Галлямов Фото: DW

По словам Галямова, чтобы эти голоса завоевать, нужно учитывать настроения таких людей. И нарратив "Дождя" о мобилизованных в российскую армию - это попытка найти новую аудиторию, полагает политтехнолог. "Стратегически телеканал "Дождь" отвечает интересам российского либерального движения, которое хочет конца путинского режима и войны в Украине", - уверен Аббас Галлямов.

Филипп Раевский, в свою очередь, полагает, что латвийское правительство понимает политическую важность альтернативной информации, которую предлагает "Дождь" российскому зрителю, но "в Латвии считают, что ослабление режима Путина не может произойти за счет эмпатийного отношения к армии, которая убивает мирных жителей в Украине".

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