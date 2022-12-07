Советские дроны ВСУ? Что известно о взрывах на аэродромах РФ

На военных аэродромах в глубине территории России прогремели взрывы. Москва утверждает, что это была атака БПЛА Украины. Киев заявляет, что у него пока нет оружия для поражения цели на таком расстоянии.

Стратегическая авиация - часть ядерной триады России. Аэродром дальней авиации ВКС России в Дягилево Рязанской области находится примерно в 500 км от украинской границы, аэродром в Энгельсе Саратовской области - в более чем 600 км. Именно на двух этих аэродромах раздались взрывы в понедельник, 5 декабря.

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Российские СМИ сообщили, что на аэродроме в Дягилево вспыхнул бензовоз и произошел взрыв, в результате чего погибли трое военных технического состава, шестеро пострадали. Минобороны РФ также отметило, что при "падении и взрыве на российских аэродромах обломков реактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов".

Именно на двух указанных аэродромах базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, которые наносят удары по Украине. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что аэродромы атаковали "украинские реактивные беспилотники советского производства".

Алексей Резников Фото: Andre Pain/AFP

Киев не подтверждает, но и не опровергает своей причастности к взрывам на российских аэродромах. "У меня есть уже постоянный ответ на это. Очень часто россияне курят в местах, где курение запрещено и опасно. Так было на аэродроме в Джанкое, так было у них и в портах, где хранятся корабли. То же произошло и сейчас", - иронически прокомментировал случившееся министр обороны Украины Алексей Резников в телеэфире.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, написал в Twitter, что "Земля круглая", и посоветовал представителям Кремля изучать астрономию вместо того, чтобы отдавать предпочтение "придворным астрологам". "Если очень часто запускать что-либо в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета", - добавил Подоляк.

Атака по аэродромам дальней авиации - "наибольший провал" России?

Вероятно, именно ВСУ ударили по российским аэродромам дальней авиации, нанеся им незначительный ущерб, однако продемонстрировав при этом возможность поражать тыловые районы России - к такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном обзоре. По данным ISW, гнев, вызванный атакой на аэродромы, значительно преобладал над одобрительными оценками российских военных обозревателей действий Минобороны РФ.

"Несколько известных российских военных блоггеров утверждали, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), вероятно, нанесли удар по авиабазе "Энгельс-2" с территории России, указывая, что украинские ДРГ действуют либо внутри РФ, либо - если БПЛА были запущены из Украины - Москва находится под угрозой, исходящей с территории Украины", - говорится в отчете ISW.

Аэродром дальней авиации ВКС России в Энгельсе, снятый со спутника Фото: MAXAR/REUTERS

В британской разведке акцент делают на просчетах военного руководства РФ. "Если Россия признает инциденты 5 декабря на двух российских аэродромах как целенаправленные удары, тогда это будет, вероятно, одним из ее крупнейших стратегических провалов с момента ее полномасштабного вторжения в Украину. Ведь эти объекты расположены гораздо глубже в России, чем те, где случались предыдущие подобные инциденты", - говорится в ежедневном аналитическом обзоре британской разведки, обнародованном в Twitter.

Американская The New York Times тоже предполагает, что аэродромы РФ атаковали беспилотники, запущенные с украинской территории. По данным газеты, по крайней мере один из ударов был нанесен при участии украинского спецназа, бойцы которого находились неподалеку от аэродрома и помогали направить дроны. Удары свидетельствуют о готовности Киева атаковать базы в глубине территории РФ, а также впервые за девять месяцев войны продемонстрировали способность Украины атаковать на столь больших расстояниях, пишет издание.

Чем именно Украина могла поразить российские аэродромы?

Но если российские аэродромы действительно атаковали ВСУ, то чем именно? До сих пор у Украины не было столь дальнобойного оружия или БПЛА, которые могут летать на сотни километров. "У Воздушных сил Украины нет средств поражения таких дальних целей", - заявил DW спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Вместе с тем в середине сентября госконцерн "Укроборонпром" анонсировал выпуск беспилотного авиационного комплекса с дальностью полета в 1000 км и весом боевой части в 75 килограммов. На тот момент еще не была согласована окончательная комплектация нового украинского БПЛА, в частности, не определен тип двигателя, которым будет оснащаться дрон.

В начале декабря концерн сообщил об успешном завершении ряда испытаний и начале тестирования беспилотника под действием радиоэлектронной борьбы (РЭБ). "После того, как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЭБ, надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года, пытаемся это обещание выполнить", - пояснила тогда спикер "Укроборонпрома" Наталия Сад.

Однако главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что на российских военных аэродромах была использована не новая украинская разработка: "Специфическая конструкция и оснащение нового украинского БПЛА указывает на то, что он делается как разведчик, а не как БПЛА-камикадзе. К тому же едва ли по стратегической цели можно наносить удар дроном сырой разработки, для которой еще недавно даже не был выбран вид двигателя".

Старое советское превращается в новое украинское?

Катков предполагает, что Украина действительно, как утверждало Минобороны РФ, ударила по аэродромам в РФ беспилотниками советского образца. В ноябре американское издание Breaking Defense сообщило со ссылкой на собственный источник, что атака по авиабазам в аннексированном Крыму осуществлялась устаревшей системой вооружения, которая была модернизирована для этого, напоминает эксперт. Под такое определение подходят советские БПЛА Ту-141 "Стриж" или последующая их модификация Ту-143 "Рейс", добавляет Олег Катков.

"Россияне точно знают, что именно по ним прилетело. Скорее всего, это БПЛА 1970-х годов, который задумывался как разведывательный с камерами еще на фотопленке. Этот архаичный дрон может лететь на низкой высоте - 10 метров от земли - на скорости 1100 километров в час и преодолевать более тысячи километров.

Франк Зауэр Фото: Waldemar Salesski/Universität der Bundeswehr

После модернизации камеры заменили боевой частью", - предполагает Катков. По его словам, в пользу этой версии может служить видео с камеры наблюдения на одном из домов Энгельса, недалеко от которого находится аэродром. "По характерному звуку пролета БПЛА можно идентифицировать реактивный двигатель. А украинская новая разработка, скорее всего, будет оснащена винтовым двигателем", - уточняет Катков.

С ним согласен и эксперт Университета Бундесвера в Мюнхене Франк Зауэр (Frank Sauer). По его словам, очевидно, украинцы модернизируют старые ТУ-141 для нанесения ударов по дальним военным целям в глубине России. "Я бы не сказал, что значение этого удара сугубо символическое - повреждения на российских аэродромах хоть и не катастрофические, но существенные. Достижением является то, чтобы точно направить летательный аппарат в цель на далекое расстояние", - отметил Зауэр в разговоре с DW . Он считает, что ВСУ с этим успешно справились и не исключает, что Украина при этом получила помощь: "То, что российская ПВО не среагировала - очень странно. Похоже, россияне не ожидали подобного нападения".

Олег Катков полагает, что теперь РФ либо поставит на аэродромы современные системы ПВО, перебросив их с фронта, либо передислоцирует свои стратегические ракетоносцы на другие аэродромы, что, в свою очередь, увеличит время подлета российских самолетов для ракетных ударов по Украине. "Для выполнения такой же задачи те же самолеты будут тратить больше времени в воздухе и будет больший расход моторесурса. А его уменьшение на этих старых самолетов снижает их активность. Поэтому даже один удар по такому аэродрому имеет значение", - уверен Катков.

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