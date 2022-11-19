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Российская ракета в УкраинеФото: Andriy Andriyenko/AP/picture alliance
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NYT: РФ до войны накопила компоненты для высокоточных ракет

Даниил Сотников
16 мин. назад

За несколько лет до нападения на Украину Россия начала накапливать электронику, необходимую для создания высокоточных ракет. Этим можно объяснить продолжающиеся массированные обстрелы Украины.

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Задолго до начала вторжения в Украину Россия, судя по всему, накопила запасы микрочипов и других технологий, необходимых для создания высокоточных ракет, сообщила в пятницу, 18 ноября, газета The New York Times со ссылкой на отчет компании Janes, занимающейся военной разведкой.

По данным Janes, Россия начала запасаться технологиями еще несколько лет назад. В отчете отмечается, что многие компоненты используются также в гражданских целях, поэтому России, несмотря на введенные против нее санкции, удалось получить их через третьи страны либо от частных лиц.

Россия увеличила производство "Искандеров", "Калибров" и крылатых ракет еще до нападения, а накопленные запасы необходимы для восполнения истощающегося арсенала, пишет Janes. "Вероятно, они производятся, пока мы говорим, поскольку экономика находится на грани военного положения, а многие заводы, связанные с российским военно-промышленным комплексом, работают в три смены и даже по выходным", - рассказал аналитик компании.

Что позволяет России продолжать ракетные обстрелы Украины

В министерстве обороны США с весны предполагают, что Кремлю не хватает высокоточных ракет, поскольку Россия довольно быстро исчерпывает свои запасы, напоминает NYT. Об этом же сообщала осенью разведка Великобритании. Министр обороны Украины Алексей Резников в октябре заявил, что Россия выпустила почти 70 процентов своего довоенного запаса ракет. По его словам, у России осталось всего 609 таких ракет. В то же время ни одна из этих оценок не может быть проверена независимо, предупреждает NYT.

Издание указывает на четыре вероятные причины, позволяющие России продолжать наносить масштабные ракетные удары по Украине. Помимо накопления запасов до войны, Москва обратилась за оружием к Ирану и Северной Корее, сообщал министр обороны США Ллойд Остин. "Я думаю, что эти страны, вероятно, предоставят им некоторые возможности", - говорил он. Обе страны отрицают поставки оружия Москве.

Использование ракет ПВО и запас на случай войны с НАТО

Третье объяснение заключается в том, что Россия стала чаще использовать для атак ракеты ПВО. По данным ВВС Украины, 17 ноября РФ выпустила по меньшей мере десять зенитных управляемых ракет С-300 по городам вблизи линии фронта. Их использование в качестве ударного оружия против наземных целей стало для западных военных чиновников и экспертов одним из сигналов о том, что у России заканчиваются крылатые ракеты или другое, обычное, наступательное оружие, пишет NYT.

Кроме того, опрошенные NYT аналитики допускают, что Россия держит запас ракет и другого вооружения на случай начала войны с НАТО.

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