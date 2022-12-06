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Пожар возле курского аэродрома
Пожар возле курского аэродромаФото: TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

В России сообщили о новых атаках беспилотников

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

В районе курского аэродрома атака беспилотника привела к пожару нефтенакопителя. В Брянской области дроны упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.

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В двух регионах России во вторник, 6 декабря, сообщили о новых атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки дрона в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Он не уточнил, о каком аэродроме идет речь и есть ли разрушения в результате атаки. "Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам курского губернатора, из-за пожара было решено приостановить занятия в двух расположенных неподалеку школах. Telegram-канал Mash опубликовал видео пожара, автор которого утверждает, что возгорание произошло в аэропорту Курска. С 24 февраля этот аэропорт закрыт по распоряжению Росавиации из-за войны в Украине.

В свою очередь Telegram-канал Baza сообщил, что в Брянской области беспилотники атаковали комбинат "Слава" в 80 километрах от границы России и Украины. Они упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом, серьезного пожара не было.

Россия обвиняет в атаках Украину

Только накануне российские СМИ сообщили о падении беспилотника на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Энгельсе Саратовской области. В результате, как сообщалось, были повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, двое военнослужащих были госпитализированы. Одновременно с этим пришла информация о взрыве бензовоза на аэродроме в Рязанской области, в результате чего погибли три человека.

В Минобороны России заявили, что за атаками на аэродромы "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области стоит Украина. В военном ведомстве сообщили, что украинские беспилотники были перехвачены, но в результате инцидентов были повреждены два самолета. Кроме того, погибли трое российских военнослужащих и еще четверо получили ранения.

В течение 5 декабря российские войска наносили массированные ракетные удары по Украине. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Во многих регионах Украины начались аварийные отключения электроэнергии.

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