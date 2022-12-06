Ракета или дрон? Аналитик о взрывах на аэродромах в России

В понедельник, 5 декабря, произошли взрывы на аэродромах ВКС России в Рязанской и Саратовской областях. Минобороны РФ заявило, что аэродромы дальней авиации в Дягилево и в Энгельсе были атакованы, предположительно, реактивными беспилотниками еще советского производства Ту-141 "Стриж". Минобороны России обвинило в случившемся украинских военных.

Власти в Киеве не взяли на себя ответственность за эту атаку. Если ее действительно провела Украина, то это самое глубокое проникновение ВСУ на территорию РФ. О версиях происшедшего DW расспросила военного аналитика Яна Матвеева. По его данным, с этих аэродромов, вероятно, взлетали российские самолеты, которые наносили удары крылатыми ракетами по украинским городам.

DW: Что случилось на двух аэродромах в России?

Ян Матвеев: Я думаю, что есть три основных варианта ответа. Первый - какие-либо инциденты, связанные с работой на этих аэродромах. Второй - украинская атака территории России с близкого расстояния. Третий - украинская атака уже непосредственно с территории Украины.

Как мы видим, готовился массированный удар по Украине российскими бомбардировщиками, готовился ночью. В таких ситуациях возможны ошибки - кто-то что-то уронил, разлил, где-то что-то загорелось и произошел взрыв. Например, ракета упала на землю при креплении и взорвалась. В том же Энгельсе, например.

- Это возможно чисто технически? Не может же ракета взорваться от любого толчка.

- Не может взорваться ее боеголовка, но у ракеты же есть топливо. Так как она заправлена на момент взлета, то при падении может начаться пожар. Мог упасть, скажем, топливный бак или еще что-то. Так или иначе что-то взорваться могло, тем более если мы говорим о Рязани, где на аэродроме находился топливозаправщик. Опять-таки, могли плохо подсоединить шланг, топливо идет под большим давлением, само авиационное топливо очень токсичное и легко воспламеняемое и так далее.

Второй вариант - украинские диверсанты пробрались поближе к этим аэродромам и нанесли удары какими-нибудь дронами-камикадзе, попав по целям, которые взорвались. Тот взрыв, что был в Энгельсе, - очень мощный, он по виду похож на взрыв какой-то ракеты или авиабомбы. Небольшой дрон едва ли мог вызвать такой эффект.

- Что мы считаем небольшим дроном? Например, иранский Shahed является таковым?

- Нет, речь не про Shahed, а про беспилотник, который, условно, можно нести с собой в рюкзаке, разобранным по частям. Диверсанты его принесли, собрали. Он может нести 1-2 кг взрывчатки, чтобы поразить какую-нибудь легко уничтожаемую цель, как бензовоз, например.

Третий вариант - атака с дальнего расстояния. Но официально у Украины нет такого оружия, которое способно такое расстояние пролететь. Однако она недавно сообщила, что завершила работы по созданию дрона с дальностью действия в 1000 км, который несет 75 кг взрывчатки. И если это так, если такой БПЛА был построен и успешно летает, то тогда это мог быть такой дрон.

Естественно, 75 кг взрывчатки действительно дадут относительно мощный взрыв, более сильный, чем у того же Shahed - можно повредить и самолеты, и бензовоз. Я напомню, что оба аэродрома - и рязанский, и в Энгельсе - это аэродромы для дальней авиации. Оттуда как раз, видимо, сегодня и взлетали самолеты, которые наносили удары крылатыми ракетами по украинским городам.

- Очередной массированный удар, который был нанесен по Украине 5 декабря, можно считать своего рода реакцией, свидетельством того, что Москва признает украинскую атаку на российские аэродромы?

- Нет, это точно не реакция, такие удары готовятся сильно заранее. Скорее это указание на то, что либо произошли какие-то ошибки, имел место какой-то инцидент при подготовке удара. Либо, если украинцы хотели провести атаку, они понимали, что наступит момент, когда самолеты и боеприпасы будут сконцентрированы на аэродромах - и это наилучший момент, чтобы причинить максимальный ущерб. Удар (российских ВКС по Украине. - Ред.) явно был запланирован, такие действия планируются за несколько даже не дней, а недель.

- Вы склоняетесь к версии, что причина взрывов на аэродромах - оплошность персонала, обслуживающего эти аэродромы и технику?

- Да, я считаю эту версию наиболее вероятной. Но пока информации у нас совсем мало.

- А откуда тогда буквально в первых же сообщениях источников о том, произошло на аэродроме под Саратовом, была информация про упавший дрон?

- Я обсуждал это с коллегами. Мне кажется, что это запрограммированный ответ на причину (взрывов. - Ред.). Возможно, тот офицер, который отвечал за это сообщение, решил, что так будет лучше, чем просто сказать, что они сами виноваты - у нас бомба не сама взорвалась, а нас враг атаковал. Такое вполне возможно. Но, повторюсь, пока это всего лишь версии. Нужно больше информации. Не знаю, появится ли она.

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