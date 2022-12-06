СБУ проводит обыски на объектах УПЦ в трех областях Украины

На 287-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 7 декабря (время московское).

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Число погибших россиян, участвовавших в войне против Украины, за сутки возросло на 540 до 92 740, заявил Генеральный штаб ВСУ. Кроме того, за день уничтожено шесть российских танков (с начала полномасштабной войны - 2935), четыре боевых бронированных машины (5909), восемь артиллерийских систем (1923), 14 БПЛА оперативно-тактического уровня (1601) и 21 единица автомобильной техники и автоцистерн (4526), указывается в заявлении в Facebook .

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По данным властей Луганской области, россияне массово вывозят детей из этого украинского региона в Чечню для "патриотического воспитания". "Подобных случаев депортации подростков на территорию России уже более сотни", - заявил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сослался на данные Центра национального сопротивления о проведении оккупационными властями углубленных медосмотров 15 тысяч детей от 2 до 17 лет. "Завезенные из России медики отметили в документах обследования, что 70% из этих детей "требуют специальной медицинской помощи". Именно таким заключением россияне прикрывают депортацию детей на территорию России", - написал Гайдай.

СБУ проводит обыски в монастырях и соборах УПЦ в трех областях Украины

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении обысков в монастырях и соборах Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Контрразведывательные мероприятия проходят в Черкасской, Волынской и Херсонской областях, указывается в заявлении СБУ в Telegram. Среди прочего, речь идет о Крестовоздвиженском Чарторыйском мужском монастыре Волынской епархии, Свято-Николаевском Милецком мужском монастыре Владимир-Волынской епархии, Свято-Успенском соборе в Херсоне, управлении Черкасской епархии УПЦ, Свято-Георгиевском женском монастыре Уманской епархии.

Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине, заявили в СБУ. "Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячеек "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - указывается в заявлении.

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы отбили российские атаки в районах 10 населенных пунктов в Донбассе - Белогоровки Луганской области, а также Верхнекаменского, Спорного, Яковлевки, Бахмута, Белой Горы, Курдюмовки, Новобахмутовки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. 6 декабря ВС РФ нанесли 10 ракетных и 33 авиационных удара, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook . От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты Краматорска, Кривого Рога, а также села Степное Запорожской области. В то же время за прошедшие сутки ВСУ сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 дронов "Shahed-136", заявил украинский Генштаб.

В Ростовской области задержан боец ЧВК Вагнера

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В Ростовской области задержан боец ЧВК Вагнера Павел Николин, который накануне обстрелял из пулемета Калашникова полицейских в городе Новошахтинск, ранив одного из них. По данным Telegram-канала Baza, Николин был осужден за кражу и разбой и отбывал срок в уфимской исправительной колонии № 4, где его завербовали в ЧВК. Однако 24 ноября он передумал воевать и сбежал.

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Войска РФ в течение минувших суток 51 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов. В результате этих обстрелов два мирных жителя погибли и еще один был ранен, сообщил в Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

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В Черном море в настоящее время находятся 13 российских кораблей, в том числе подводный ракетоносец. Возможен суммарный залп четырех высокоточных крылатых ракет комплекса "Калибр", - написал в Telegram-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Россияне обстреляли Запорожье и Днепропетровщину

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Три человека ранены в Запорожском районе одноименной области в результате российской атаки ракетами С-300 и беспилотными летательными аппаратами. "Российские оккупанты продолжают ночной террор наших мирных земель. Этой ночью враг атаковал беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района. В одном из сел разрушены 2 дома, еще 8 повреждены. Предварительно известно о трех раненых, в том числе о девушке 15 лет", - сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух. В другом селе в результате взрыва ракеты один дом был разрушен и еще 10 повреждены. Люди не пострадали. Украинские силы обороны сбили шесть российских дронов.

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В ночь на 7 декабря российские войска подвергли Днепропетровскую область массированному обстрелу, в результате которого был причинен серьезный материальный ущерб. "Горячая ночь... Россияне атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами", - сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его данным, защитникам удалось сбить все восемь беспилотников "Shahed 136", которые россияне направили на область. Сильнее других пострадал Никополь, где повреждены около 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы, несколько магазинов, офисные здания и колледж. По предварительным данным, раненых и погибших нет.

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Кремлю потребовалось почти три месяца на подготовку прибывающих сейчас на фронт подразделений с мобилизованными, при том что ранее на войну в Украину отправлялись плохо обученные и снабженные мобилизованные части, пишет в своей регулярной сводке Институт изучения войны (ISW). "Фиктивное объявление Кремля 28 октября об окончании мобилизационных мероприятий", полагают военные аналитики, также является показателем того, что российское Минобороны признает: у него нет возможности одновременно поддерживать мобилизацию резерва и призыв в армию. Усилия Кремля по формированию вооруженных сил по-прежнему зависят от его способности инвестировать время и средства в личный состав, а эти требования сильно расходятся с отсутствием у российских властей долгосрочного стратегического планирования, указывают в ISW.

Комитеты в Конгрессе США согласовали оборонный бюджет с 800 млн долларов помощи Киеву

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В профильных комитетах Палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете на 2023 год на сумму 858 млрд долларов (819 млрд евро), в который включены среди прочего 800 млн долларов (746 млн евро) на поддержку Украины. Это на 500 млн долларов (478 млн евро) больше, чем запрашивал президент Джо Байден.

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По информации агентства dpa из дипломатических источников в ООН, Россия вновь заказала у Ирана сотни дронов и баллистических ракет. "Мы знаем, что Иран планирует увеличить поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет в Россию в значительных количествах, - цитирует агентство собеседника, по словам которого, речь идет о сотнях ракет и беспилотников. - Я не думаю, что они уже отправлены, но они однозначно находятся в портфеле заказов".

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Норвегия выделяет 150 млн норвежских крон (примерно 14,5 млн евро) на миссию Европейского Союза по обучению украинских военнослужащих. Соглашение с ЕС о добровольном финансовом взносе было подписано 6 декабря, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Это первый случай в истории ЕС, когда не входящая в него страна делает финансовый вклад в Европейский фонд мира, отмечается в сообщении. Это является "подтверждением тесного сотрудничества Норвегии с ЕС в вопросах безопасности и обороны и ее твердой поддержки защиты свободы и суверенитета Украины", отметили в Совете ЕС.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал фейковыми новостями сообщения о том, что Будапешт наложил вето на предоставление Украине макрофинансовой помощи. "Сегодня все новости - о том, что Венгрия заблокировала финансовую помощь для Украины. Это все фейк, - утверждает он в Twitter. - Венгрия готова предоставлять Украине финансовую помощь, но на двусторонней основе. Никаких вето, никакого шантажа. Мы хотим убедить страны ЕС, что общий европейский долг - это не решение. Если мы продолжим двигаться по пути к сообществу с долгом, развернуться будет невозможно".

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За минувшие сутки российские войска выпустили по Сумской области 226 снарядов и мин, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, под обстрелы попали 7 территориальных общин. В частности, Эсманьскую общину ВС РФ обстреляли четыре раза: там в приграничных селах разорвались 20 мин, 60 снарядов из "Градов" и еще 12 - из ствольной артиллерии, отметил он. По данным Живицкого, осколочное ранение получил 69-летний местный житель. Известно по меньшей мере о трех поврежденных жилых домах, в одном из них - пожар.

Также обстрелам подверглись Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская общины.

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После того как Германия отказала Варшаве в размещении ЗРК Patriot на территории Украины, польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что Польша готова разместить эти комплексы у себя. Ранее она призывала Берлин направить их в Украину. "Я с разочарованием принял решение" Берлина, отметил Блащак после разговора с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). "Размещение Patriot в Западной Украине могло бы повысить безопасность поляков и украинцев", - указал он, добавив, что продолжается работа по дислокации ЗРК в Польше и подключению их к местной системе управления. Представитель министерства обороны ФРГ в свою очередь отметил, что две страны провели "хорошую дискуссию о предложении Германии разместить немецкие системы Patriot в Польше и согласились с этим принципом", передало агентство AFP. "Детали, - такие как возможные места размещения и необходимая инфраструктура, - сейчас обсуждаются на техническом уровне, и в Польшу должна быть немедленно направлена разведгруппа", - указали в Минобороны в Берлине.

Госдеп США одобрил поставки Польше танков M1A1 Abrams

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Госдепартамент США одобряет возможную продажу правительству Польши основных боевых танков и сопутствующего оборудования на 3,75 млрд долларов (3,85 млрд евро). Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Министерства обороны США предоставило требуемую сертификацию, уведомляющую Конгресс США о возможной операции. "Предлагаемая продажа улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам посредством надежных сил, способных сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО", - указали в DSCA. Там подчеркнули, что сделка не изменит основной военный баланс в регионе. Ее еще должен утвердить Конгресс США.

Хроника событий 6 декабря 14.00 - 23.59 >>

Хроника событий 6 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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