Украина празднует День ВСУ и другие события 286-го дня войны

В Украине День ВСУ - Зеленский поехал в Славянск и к раненым, а из российского плена освобождены 60 украинцев. Игорь Гиркин пишет об апатии и отсутствии целей в российской армии.

На 286-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 6 декабря, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

В Украине празднуют День ВСУ - Зеленский поздравил украинцев из Славянска

Утром украинских военных поздравил с их профессиональным праздником главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он сказал, что в этот день прежде всего думает о павших воинах и их семьях - и о пути, который пришлось пройти защитникам страны. "Это путь воинов, путь людей, которые имеют смелость и достоинство выбрать свободу. Он залит кровью, полон страданий и боли, но именно он ведет нас вперед, чтобы отомстить и одержать победу, не оставляет места для страха и уныния", - сказал Залужный.

Президент страны Владимир Зеленский записал поздравление у знака въезда в Славянск Донецкой области. "Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, цена выше. Но есть то, что остается неизменным, постоянным, стальным, - ваша отвага, ваша выдержка, ваша воля, а значит, наша свобода, ваша несокрушимость, а значит - наша независимость", - заявил он.

Потом Зеленский посетил раненых украинских военнослужащих в Харьковской области и назвал возможность быть с ними сегодня - честью.

Произошел обмен пленными между Россией и Украиной

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил обмен пленными с Россией: в Украину вернулись 60 военных - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов: включая 14 защитников "Азовстали" в Мариуполе.

"Это - лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живыми. За это, в том числе, воюют наши ВСУ - продолжается битва за жизнь", - написал Ермак.

Позднее обмен 60 на 60 подтвердили и в российском Минобороны.

Гиркин (Стрелков) объявил, что вернулся в Москву с фронта - там все плохо

Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков, в октябре исчезнувший из соцсетей, где ранее активно комментировал боевые действия, заявил, что вернулся в Москву с фронта. Он рассказал, что положительных впечатлений от увиденного у него не много - а негативные он по большей части оставит при себе, "чтобы не дискредитировать". В частности, он написал о "глубочайшем кризисе стратегического планирования" в российской армии - она, по его словам, просто не понимает, за что воюет.

Строящуюся линию обороны на юге Украины Гиркин назвал "безумной по бесполезности" и "дико дорогой по стоимости". Настроения в войсках он назвал апатией, которая ведет к падению боевого духа и выполнению поставленных задач "для галочки" и "спустя рукава".

Главное управление разведки Минобороны Украины пообещало выплатить 100 тысяч долларов за пленение Стрелкова.

Губернаторы Курской и Белгородской областей объявили о наборе в территориальную оборону

Роман Старовойт и Вячеслав Гладков (главы Курской и Белгородской областей, которые граничат с Украиной) объявили о наборе в территориальную оборону, которую они назвали "народной дружиной". Они зовут добровольцев, которые по возрасту или состоянию здоровья не могут быть призваны в войска и обещают им "серьезный отбор и военную подготовку". Целью дружины провозглашается защита рубежей государства и "помощь военным в охране территории региона".

В Белгородской области продлили "желтый" (повышенный) уровень террористической опасности, там запрещены фейерверки и салюты.

Украинский Forbes подсчитал, сколько стоил России ракетный удар по Украине 5 декабря. Исходя из стоимости выпущенных 70 ракет (большинство их было перехвачено украинскими ПВО), атака обошлась российскому государству примерно в полмиллиарда долларов США.

Латвия отозвала у телеканала "Дождь" лицензию, журналисту Коростелёву может быть запрещен въезд в страну

Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал у телеканала "Дождь" лицензию на вещание из-за нескольких правонарушений, последним из которых стала фраза журналиста Алексея Коростелева, 1 декабря сказавшего о том, что "Дождь" помогает в оснащении российским военным. Сам Коростелёв, как и руководство "Дождя", заявил, что эта фраза была оговоркой - тем не менее 2 декабря он был уволен.

6 декабря, после решения Латвии об отзыве лицензии, генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева эмоционально извинилась перед Коростелёвым и попросила его (и еще двух журналистов, уволившихся в знак протеста) вернуться на канал.

Глава немецкого отделения международной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристиан Мир (Christian Mihr) назвал решение Национального совета по электронным СМИ Латвии "тяжелым ударом для находящихся в изгнании российских СМИ" и подчеркнул, что RSF глубоко сожалеет о нем.

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