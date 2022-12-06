Что говорят в Германии о лишении "Дождя" лицензии в Латвии

Решение Латвии лишить телеканал "Дождь" лицензии на вещание в стране вызвало большой резонанс не только в России, но и в Германии. Как оценивают эксперты в ФРГ причины и последствия этого шага - у DW.

Ситуация вокруг телеканала "Дождь", который власти Латвии 6 декабря, после ряда претензий в связи с освещением им войны в Украинелишили лицензии на вещание "из-за угрозы безопасности и общественному порядку", вызвала большой резонанс не только в России, но и в Германии.

Так, глава немецкого отделения международной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристиан Мир (Christian Mihr) назвал решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Латвии "тяжелым ударом для находящихся в изгнании российских СМИ" и подчеркнул, что RSF глубоко сожалеет о нем. Накануне вечером, 5 декабря, "Репортеры без границ" обращались с письмом к лично главе NEPLP Ивару Аболиньшу, призывая его не аннулировать лицензию "Дождя".

Насколько обоснованными являются претензии латвийских властей к российским журналистам и почему работа русскоязычных СМИ в странах Балтии является такой чувствительной темой?

Эти и другие вопросы DW задала представителю "Репортеров без границ", специализирующемуся на России и постсоветских странах, Биргеру Шютцу (Birger Schütz), а также эксперту по освещению в СМИ войн и кризисных ситуаций - профессору Института исследования коммуникаций и СМИ Университета имени Людвига Максимилиана в Мюнхене Томасу Ханицшу (Thomas Hanitzsch).

Российские журналисты в Латвии

Телеканал "Дождь" был заблокирован в России через несколько дней после начала войны в Украине и, как и многие другие независимые российские СМИ, был вынужден прекратить работу. В июне стало известно, что "Дождь" получил лицензию на вещание в Латвии, куда переехали журналисты ряда независимых российских изданий. В июле телеканал объявил, что возобновляет вещание.

"После введения в марте жесткой военной цензуры в России правительство Латвии подало четкий сигнал в пользу свободы прессы, приняв многих российских журналистов из либеральных и оппозиционных СМИ", - отмечает Биргер Шютц. По данным МИД Латвии, на которые он ссылается, с начала войны в Украине до августа 2022 года в эту страну въехали 247 российских журналистов и 200 членов их семей.

В свою очередь, Биргер Шютц из "Репортеров без границ" объясняет настороженное отношение к россиянам у некоторой части латвийского общества имеющимся у стран Балтии "опытом советской оккупации".

Биргер Шютц Фото: Privat

Свою роль, по его наблюдениям, сыграло и вызванное войной в Украине особое эмоциональное состояние латвийского общества, ставшее фоном для скандала вокруг телеканала "Дождь". "Латвия четко позиционирует себя как сторонник Украины. По всей стране развеваются украинские флаги, повсюду собираются пожертвования для украинской армии, дети и женщины шьют для Украины камуфляжные сетки, граждане сдают жестяные банки, чтобы сделать окопные свечи, - объясняет Шютц. - В такой накаленной атмосфере новость о том, что некий телеканал якобы собирает пожертвования для российской армии, вызывает взрыв негодования".

Строгий подход к русскоязычным СМИ

По наблюдениям Шютца, к российским оппозиционным СМИ в Латвии и других постсоветских государствах иногда относятся более критично, чем в Германии и Западной Европе. "Российских оппозиционных журналистов подчас обвиняют в империалистическом и великорусском мышлении. Якобы они недостаточно сделали против войны и теперь должны быть привержены украинской победе. Нейтральный новостной тон "Дождя" на этом фоне кажется некоторым пророссийским", - полагает он.

Профессор Томас Ханицш Фото: Privat

В свою очередь, эксперт в сфере военной журналистики Томас Ханицш, комментируя отношение латвийских властей к русскоязычным СМИ, обращает внимание на сложную геополитическую ситуацию. "Латвия граничит с Россией и Беларусью; значительное меньшинство населения - русские, - рассуждает он. - Неоднократно с российской стороны в отношении Латвии звучали военные угрозы, к которым следует относиться серьезно. После начала агрессивной войны России против Украины существуют опасения, что нынешняя хрупкая политическая ситуация будет дестабилизирована российской пропагандой. Поэтому я могу понять, почему в Латвии осуществляется более строгий контроль за русскоязычными СМИ".

Связаны ли российские журналисты со спецслужбами?

2 декабря Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии сообщила, что начала расследование в отношении телеканала "Дождь". Это произошло после того, как ведущий новостной программы "Здесь и сейчас" Алексей Коростелев, рассказывая в прямом эфире о нарушениях прав мобилизованных россиян, призвал зрителей писать в редакцию о подобных случаях и отметил, что многим российским военнослужащим "мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте".

У СГБ это вызвало подозрения в оказании телеканалом помощи "российским оккупационным силам". Напомнив, что она "неоднократно предупреждала учреждения и должностных лиц, что перенос деятельности так называемых независимых российских СМИ в Латвию сопряжен с различными рисками", подчеркнула спецслужба в своем пресс-релизе : "Поскольку эти медиакомпании и журналисты уже давно работают в стране-агрессоре, нельзя исключать, что некоторые СМИ, начавшие свою деятельность в Латвии, или их представители имеют связи с российскими спецслужбами. Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрантских СМИ в Латвии". Ранее "Дождь" уже получил два предупреждения от латвийских властей в связи с освещением им войны в Украине. В частности, 2 декабря канал был оштрафован на 10 тысяч евро за изображение Крыма в составе России и именование российских войск "нашей армией". Третье предупреждение означало потерю лицензии.

Томас Ханицш не берется судить, насколько оправданы опасения, что и журналисты, известные своей критичной по отношению к Кремлю позицией, могут оказаться связаны с российскими спецслужбами. По его словам, "в отдельно взятых случаях, вероятно, это может быть так". "Однако общее подозрение (в отношении российских журналистов, оказавшихся в вынужденной эмиграции. - Ред.) кажется мне неразумным", - отмечает он.

При этом отзыв лицензии на вещание у телеканала "Дождь" в Латвии профессор мюнхенского университета считает "чрезмерной реакцией".

"Ответственные лица извинились, а ведущий (новостной программы "Здесь и сейчас" Алексей Коростелев. - Ред.) был уволен. Возможно, было бы разумнее дождаться результатов государственного расследования, чтобы отзыв лицензии можно было обосновать с позиций правового государства", - полагает он.

Со своей стороны, Биргер Шютц подчеркивает, что у "Репортеров без границ" нет информации о возможных связях между критически настроенными журналистами и российскими спецслужбами. "Однако такие связи кажутся относительно маловероятными, - продолжает он, напоминая, что большая часть эмигрировавших журналистов пошли на такой шаг именно по причине неприятия войны, а также из-за угрозы оказаться в России в тюрьме за то, как они освещают события в Украине.

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