ЕС: Киев приложил "значительные усилия" на пути к членству

Украина приложила "значительные усилия" на пути к членству в Европейском Союзе. Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президента Украины Владимира Зеленского, обнародованном по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве в пятницу, 3 февраля.

"ЕС признал значительные усилия, которые Украина продемонстрировала в последние месяцы для достижения целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствовал усилия Украины по проведению реформ в такие трудные времена и призвал страну продолжать идти по этому пути", - говорится в документе.

Жестких сроков для вступления Украины в ЕС нет

Выступая на пресс-конференции по окончании встречи в верхах, Урсула фон дер Ляйен отметила, что никаких жестких сроков получения Украиной членства в Евросоюзе не существует, однако для вступления в ЕС Киеву необходимо выполнить целый ряд условий.

Шарль Мишель в свою очередь заявил, что Евросоюз будет поддерживать Киев на его пути к вступлению в ЕС. "Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина", - сказал Мишель. - Мы будем с вами на каждом шаге этого пути. ЕС с вами сегодня, будет с вами завтра и столько, сколько надо будет".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал саммит в Киеве "весомым символом" того, что его страна справится со всеми препятствиями на пути европейской интеграции. "Наша цель абсолютно четкая: начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС", - заявил он.

Новый пакет санкций Евросоюза против России

Одновременно глава украинского государства призвал Евросоюз ввести такие санкции, которые не позволили бы России восстановить ее военный потенциал. "Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом в 10 млрд евро. Это будет снова масштабный пакет", - сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. Накануне она пообещала, что новый пакет ограничений введут 24 февраля, в годовщину российского вторжения в Украину.

Ожидается, что 10-й пакет санкций, подготовка которого началась еще в декабре, среди прочих мер будет включать в себя заморозку активов граждан России и Беларуси, подпавших под санкции, и запрет на их въезд в ЕС. Ранее фон дер Ляйен сообщала, что в перечень войдут меры борьбы с попытками обойти санкции, введенные в течение прошлого года. По словам главы Еврокомиссии, ЕС вместе с партнерами также "изучает способы использования российских государственных активов на благо Украины".

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