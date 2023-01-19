  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский.Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Мишель: Вопрос о членстве Украины в ЕС решен

Даниил Сотников
30 мин. назад

В своем выступлении в Верховной раде в Киеве глава Европейского совета назвал вторжение РФ в Украину "нападением на саму основу ЕС".

https://p.dw.com/p/4MRi2

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем выступлении в Верховной раде Украины заявил, что "вопрос о членстве Украины в ЕС решен". "Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина. И мы должны приложить все усилия, чтобы как можно скорее воплотить это обещание в реальность", - сказал он. Речь Мишеля опубликована на сайте Европейского совета в четверг, 19 января.

В своем выступлении Мишель подчеркнул, что Россия решила напасть на Украину, потому что ее жители "воспользовались своими правами свободных украинцев, выбрали демократию и выбрали Европу". "Таким образом, запуская ракеты по Украине, Россия запускает ракеты по всему, во что верит Европейский Союз, нападая на саму основу нашего Союза - Союза, который мы выковали из трагедии Второй мировой войны", - сказал он, назвав нападение на Украину "атакой на наши общеевропейские ценности, нашу европейскую безопасность, нашу общую европейскую мечту".

Поняв, "что на карту поставлено нечто большее, чем судьба Украины", ЕС сразу предоставил Украине статус кандидата в члены ЕС, напомнил Мишель. "Я мечтаю, что однажды, надеюсь скоро, украинец займет мой пост президента Европейского совета, или президента Европейского парламента, или Еврокомиссии. Но прямо здесь и сейчас мы полны решимости помочь вашей стране и вашему государству сохранить боевую форму", - сказал он.

Мишель: Ближайшие недели и месяцы будут решающими

Мишель также перечислил весь объем военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза и санкции, введенные против России. "На данный момент мы мобилизовали в общей сложности 11 млрд евро на военную поддержку через Европейский фонд мира и государства-члены ЕС. Кроме того, мы обучаем 15 000 солдат через нашу военную учебную миссию", - рассказал он. 

"Ближайшие недели и месяцы будут решающими. Вам нужно больше. Больше ЗРК, больше дальнобойных ракет и боеприпасов и, прежде всего, нужны танки. Сейчас", - подчеркнул глава Европейского совета, пообещав обсудить "все направления поддержки" на грядущем саммите "Украина-ЕС".

"Не может быть независимой и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. Не может быть свободной Европы без свободной Украины. Наше будущее связано вместе", - закончил речь Мишель. 

Смотрите также:

О чем президент Украины поговорил с немецкими студентами

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что нового под Соледаром и что ждать после удара по Днепру и ухода Арестовича. DW Новости (17.01.23)

Что нового под Соледаром и что ждать после удара по Днепру и ухода Арестовича. DW Новости (17.01.23)

В Днепре завершили поиски людей под завалами разрушенного в результате российской атаки жилого дома. По последним данным, погибли 44 человека, еще 20 пропали без вести. Алексей Арестович заявил, что увольняется из Офиса президента Украины. После удара по Днепру Арестович сказал, что российская ракета могла упасть на жилой дом в результате того, что ее сбили украинские силы ПВО.
17 января 2023 г.36:11 мин.
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер

Министр финансов ФРГ: Германия больше не зависит от энергоресурсов из РФ

Министр финансов ФРГ: Германия больше не зависит от энергоресурсов из РФ

До начала российского вторжения в Украину Германия получала из РФ 55 процентов необходимого ей природного газа, половину каменного угля и 35 процентов сырой нефти.
Конфликты6 ч. назад
Американский танк Abrams на учениях на полигоне в Германии

ФРГ предоставит Украине танки, если США первыми сделают это

ФРГ предоставит Украине танки, если США первыми сделают это

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 января.
Конфликты20 ч. назад
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Европарламент в Страсбурге

Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - строгая женщина говорит, уезжающему от нее поросенку Петру (популярный мем, символизирующий желание эмигрировать из России): "Отдай трактор, свинья".

Изъятие имущества уехавших из РФ, или Кошмар поросенка Петра

Изъятие имущества уехавших из РФ, или Кошмар поросенка Петра

Политика4 ч. назад
Галина Арапова, российская медиа-юрист и эксперт в области информационного права

Власть в РФ может заблокировать YouTube. Но нужно ли ей это?

Власть в РФ может заблокировать YouTube. Но нужно ли ей это?

Политика14 ч. назад
Прощание с Вахтангом Кикабидзе в Тбилиси, 19 января 2023 года

Как Грузия простилась с Вахтангом Кикабидзе

Как Грузия простилась с Вахтангом Кикабидзе

Общество45 мин. назад
Детский сад в Броварах, на который упал вертолет с руководством МВД Украины, 18 января 2023 года

Крушение под Киевом вертолета с главой МВД: что известно

Крушение под Киевом вертолета с главой МВД: что известно

Катастрофы6 ч. назад
Немецкий танк Leopard 2 в Литве

Почему танки Leopard могут сыграть решающую роль в Украине

Почему танки Leopard могут сыграть решающую роль в Украине

Конфликты14 ч. назад
Военные в аэропорту Гомы в Демократической Республике Конго

ЧВК Вагнера усиливает присутствие в Африке?

ЧВК Вагнера усиливает присутствие в Африке?

Конфликты14 ч. назад
На главную страницу