Мишель: Вопрос о членстве Украины в ЕС решен

В своем выступлении в Верховной раде в Киеве глава Европейского совета назвал вторжение РФ в Украину "нападением на саму основу ЕС".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем выступлении в Верховной раде Украины заявил, что "вопрос о членстве Украины в ЕС решен". "Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина. И мы должны приложить все усилия, чтобы как можно скорее воплотить это обещание в реальность", - сказал он. Речь Мишеля опубликована на сайте Европейского совета в четверг, 19 января.

В своем выступлении Мишель подчеркнул, что Россия решила напасть на Украину, потому что ее жители "воспользовались своими правами свободных украинцев, выбрали демократию и выбрали Европу". "Таким образом, запуская ракеты по Украине, Россия запускает ракеты по всему, во что верит Европейский Союз, нападая на саму основу нашего Союза - Союза, который мы выковали из трагедии Второй мировой войны", - сказал он, назвав нападение на Украину "атакой на наши общеевропейские ценности, нашу европейскую безопасность, нашу общую европейскую мечту".

Поняв, "что на карту поставлено нечто большее, чем судьба Украины", ЕС сразу предоставил Украине статус кандидата в члены ЕС, напомнил Мишель. "Я мечтаю, что однажды, надеюсь скоро, украинец займет мой пост президента Европейского совета, или президента Европейского парламента, или Еврокомиссии. Но прямо здесь и сейчас мы полны решимости помочь вашей стране и вашему государству сохранить боевую форму", - сказал он.

Мишель: Ближайшие недели и месяцы будут решающими

Мишель также перечислил весь объем военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза и санкции, введенные против России. "На данный момент мы мобилизовали в общей сложности 11 млрд евро на военную поддержку через Европейский фонд мира и государства-члены ЕС. Кроме того, мы обучаем 15 000 солдат через нашу военную учебную миссию", - рассказал он.

"Ближайшие недели и месяцы будут решающими. Вам нужно больше. Больше ЗРК, больше дальнобойных ракет и боеприпасов и, прежде всего, нужны танки. Сейчас", - подчеркнул глава Европейского совета, пообещав обсудить "все направления поддержки" на грядущем саммите "Украина-ЕС".

"Не может быть независимой и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. Не может быть свободной Европы без свободной Украины. Наше будущее связано вместе", - закончил речь Мишель.

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