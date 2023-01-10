Пакистан поставит боеприпасы Украине

Из Пакистана через польский порт в Украину прибудут 159 контейнеров с артиллерийскими снарядами и иными боеприпасами. Ранее эта страна не поставляла Киеву вооружение напрямую.

В число стран, предоставляющих Украине оружие в ее борьбе против российской агрессии, вошел Пакистан. Как сообщило в понедельник, 9 января, крупнейшее деловое издание Индии The Economic Times, из пакистанского портового города Карачи в Украину через порт в Гданьске будут доставлены 159 контейнеров с боеприпасами для украинской армии. Среди этих боеприпасов упомянуты артиллерийские снаряды 155-мм (распространенный стандарт НАТО. - Ред.), метательные заряды к ним, а также артиллерийские капсюли M82 и взрыватели PDM.

Ранее Пакистан не поставлял Киеву оружие напрямую, но в августе прошлого года Великобритания передала Украине через Румынию вооружение с пакистанской авиабазы Нур-Хан. The Economic Times также пишет, что часть поставок пакистанского оружия осуществлялась через восточноевропейские страны.

Взамен Украина должна будет помочь Пакистану в модернизации парка вертолетов Ми-17 и ремонте танков Т-80УД. Пакистан и Украина - давние партнеры в поставках вооружений: в 1991-2020 годах они заключили соответствующие контракты на общую сумму 1,6 млрд долларов.

Ранее издание Financial Times писало, что в украинской армии может возникнуть дефицит боеприпасов - ежедневно ВСУ тратят 4000-7000 артиллерийских снарядов. При этом стандартный 155-миллиметровый снаряд для гаубицы стоит 800 долларов. Британская разведка сообщала, что боеприпасы для продолжения войны заканчиваются и в России.

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