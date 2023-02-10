Новая ракетная атака РФ и другие события 352-го дня войны

На 352-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в пятницу, 10 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Генштаб: Россия выпустила по Украине более 100 ракет и "Шахеды"

Российские войска запустили более 100 ракет в ходе очередного массированного обстрела территорий Украины, сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней оперативной сводке. По предварительной информации, речь идет о 29 управляемых ракетах С-300 и 71 крылатой ракете воздушного и морского базирования. 61 крылатая ракета была сбита ВСУ, говорится в сообщении. Кроме того, по данным украинского командования, военные РФ совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня и нанесли 12 авиационных ударов, два из которых - с применением беспилотников "Шахед-136". Отмечается, что удары пришлись в том числе по гражданской инфраструктуре.

Несмотря на большие потери, российская армия не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, пишет Генштаб. Противник продолжает наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Залужный: Российские ракеты пролетели над Молдовой и Румынией

Во время пятничного обстрела две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой, пролетели в воздушном пространстве Румынии, после чего вновь зашли в воздушное пространство Украины, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Комментируя очередной ракетный удар РФ, президент Украины Владимир Зеленский также указал, что несколько российских ракет прошли через воздушное пространство Молдовы и Румынии. "Очередное доказательство того, что террор не знает и никогда не знал никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины - это защита всей Европы и мира... Сегодняшние ракеты - вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и надо остановить. Мир должен остановить", - заявил Зеленский в специальном видеообращении.

В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны. Ракета пролетела над селом Мокра (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем - над Косауцами (в Сорокском районе). В свою очередь министерство обороны Румынии сообщило, что "информация о российской ракете, которая должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается".

МИД Молдовы вызвал посла России из-за пролета ракеты

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску распорядился в срочном порядке вызвать посла России Олега Васнецова, чтобы в очередной раз указать на недопустимость нарушения воздушного пространства Молдовы, сообщил представитель МИД в Кишиневе Даниэл Водэ. "Российская сторона продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по соседней стране прямо и негативно сказываются и на гражданах нашей страны... Решительно осуждаем недружественные действия и заявления в отношении Молдовы. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, что приводит к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу", - заявил Водэ.

В Молдове при предыдущих российских ударах по Украине ранее несколько раз фиксировали вхождение ракет РФ в воздушное пространство страны.

США не видят "прямой военной угрозы" для Молдовы или Румынии

Соединенные Штаты призвали Россию уважать нейтралитет Молдовы, но отвергли утверждения, что российские ракеты якобы прошли через воздушное пространство этой страны и Румынии. "На данный момент у нас нет никаких признаков прямой военной угрозы со стороны России в отношении Молдовы и Румынии. В более широком смысле мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы, а также гарантированный конституцией нейтралитет", - сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. Он отметил, что США поддерживают тесные контакты с молдавскими и румынскими партнерами.

В Украине трижды за день объявляли воздушную тревогу

В течение суток в Украине трижды объявлялась масштабная воздушная тревога. Она связана с активность российской авиации на белорусских аэродромах. По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, с аэродорома Мачулищи взлетали в том числе российские истребители-перехватчики МиГ-31К, которые способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, Харькове, Запорожье, Ивано-Франковской области, Виннице и Хмельницком.

В результате новой атаки РФ был нанесен "значительный" ущерб энергоинфраструктуре Украины, заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона. "Мы подверглись атаке дронами-камикадзе, ракетами С-300, и в конце концов утром началась массированная ракетная атака. Масштаб повреждений значительный: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций", - сказал он. По словам Кудрицкого, из-за атаки "Укрэнерго" была вынуждена скорректировать планы по восстановлению генерации, но вместе с тем "катастрофы снова не произошло".

Киев сообщил о возвращении 61 тела погибших военных ВСУ

В Украину вернули тела еще 61 погибшего военнослужащего, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Оно подчеркнуло, что передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права. Процесс передачи проходил при содействии "офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами". По данным министерства, с начала работы офиса уполномоченного удалось вернуть тела в общей сложности 888 защитников Украины.

Украина попросила Нидерланды поставить истребители F-16

Власти Украины официально обратились к Нидерландам по поводу поставки истребителей F-16. Как заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, правительство должно обсудить этот вопрос с США и другими союзниками. "И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти просто так, в одночасье", - приводит ее слова издание NOS.nl. Министр также отметила, что в случае получения разрешения от США, являющегося производителем F-16, украинским пилотам сначала надо пройти обучение по управлению этим истребителем.

Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29

Между тем Словакия после официального запроса Украины предоставить ей истребители МиГ-29 может начинать процесс переговоров об отправке такого вооружения, заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер. "Украинский президент попросил меня поставить МиГи. Теперь, когда пришел этот официальный запрос, процесс переговоров может быть начат", - сказал он.

Словацкий премьер сообщил информационному агентству TASR, что конкретная процедура передачи самолетов будет уточняться не только в Братиславе, но и на европейском уровне, поскольку предполагается, что Словакия передаст МиГ-29 Украине в рамках механизма финансирования ЕС. Поэтому остается открытым и вопрос о времени передачи истребителей. Однако, по словам Хегера, правительство Словакии заинтересовано в скорейшем завершении переговоров.

35 стран высказались против участия россиян и белорусов в Олимпиаде

Группа из 35 стран, включая США, Германию, Францию, Великобританию и Японию, единогласно решили потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года. Об этом 10 февраля заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене. "Мы идем в том направлении, что нам не понадобится бойкот, потому что все страны единодушны", - приводит слова Шюгждинене агентство Reuters.

В онлайн-совещании с участием министров спорта 35 стран, на котором обсуждался вопрос о допуске россиян и белорусов на международные соревнования, также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, сообщил представитель министерства образования, науки и спорта Литвы. По его словам, Зеленский в обращении к участникам заявил, что принципы нейтралитета не могут применяться к вторжению России в Украину.

Зеленский подвел итоги своего европейского турне

Президент Украины в вечернем видеообращении рассказал об итогах своего турне по столицам Европы, заявив, что получил от западных партнеров "хорошие сигналы". "Лондон, Париж, Брюссель - повсюду я говорил о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества - боевой авиации, но над этим нам еще предстоит поработать", - сказал Зеленский.

Во время поездки в Великобританию глава украинского государства посетил военную базу, где проходят обучение украинские военные. "Я был очень рад услышать и увидеть, что наши ребята в Британии быстро учатся управлять танками Challenger. Я был очень рад убедиться, насколько британцы стремятся, чтобы мы победили. Все это вдохновляет", - отметил Зеленский в обращении.

Президент также выразил благодарность украинскому народу. "На этой неделе я сказал много слов благодарности нашим союзникам и партнерам - всем, кто нам помогает. А сейчас я хочу сказать слова благодарности вам, украинцы. Для меня всегда честь представлять Украину, и я горжусь нашим прекрасным и крепким народом. Вы слышали и видели, как приветствуют Украину. Это то, что сделали мы все вместе. Это то, как приветствуют вас", - подчеркнул он.

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