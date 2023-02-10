Как ЕС вместе с Украиной сделать Европу снова безопасной?

Вторжение РФ в Украину разрушило систему безопасности в Европе, признали эксперты и политики на конференции в Берлине. Способен ли ЕС планировать стратегически? DW - об итогах дискуссий.

Всего 45 секунд есть у жителей Харькова на то, чтобы после начала воздушной тревоги добраться до бомбоубежища, что пришлось испытать на себе и министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок (Annalena Baerbock). Она рассказала об этом, выступая в пятницу, 10 февраля, на завершившейся в Берлине 23-й Внешнеполитической конференции, организованной фондом имени Генриха Бёлля (организация, близкая к немецкой партии "зеленых", признана в РФ нежелательной. - Ред.).

Выполнение обещаний и "гомеопатическая помощь"

В Харькове у Бербок, по ее словам, состоялась встреча со школьницей-волейболисткой, которая задала ей вопрос: "Можем ли мы на вас полагаться?". "Если мы отвечаем "да", то берем на себя обязательства выполнять обещания, и я сказала "да", потому что эти 45 секунд относятся и к нам", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Участники конференции обсуждали "безопасность в серой зоне" - выражение, вынесенное в ее название и отсылающее к последствиям широкомасштабного вторжения России в Украину. Очень многие ораторы так или иначе высказывали сожаление в связи с тем, что помощь Украине, прежде всего военная, приходит с опозданием и ее недостаточно.

"Гомеопатической" назвал ее посол Молдовы в Германии Аурелиу Чокой, взявший слово, находясь в зале: "Что бы произошло, если бы союзники полгода думали, отправить ли 20 или 40 танков Советскому Союзу?". Союзники же дали СССР тысячи танков и современных самолетов, сотни тысяч автомобилей, напомнил посол.

"Даже знаменитые "Катюши" стояли на "Студебеккерах". Если так будет продолжаться, то война продлится годы. Это стоит жизней и новых разрушений. Долго еще будет длиться эта гомеопатическая поддержка Украины?" - задавал риторический вопрос Чокой в те самые минуты, когда в ВСУ заявили, что, по их данным, российские ракеты пролетели над воздушным пространством Румынии и Молдовы, прежде чем ударить по территории Украины.

План Расмуссена: Украина как буфер от России

Другим лейтмотивом встреч, которые состоялись на конференции в течение недели в смешанном режиме - часть гостей присутствовала в Берлине, еще часть следила за дискуссиями в Zoom и Youtube, - было понимание того, что война на востоке Европы полностью разрушила ранее существовавшую архитектуру безопасности и что необходима новая, даже если война еще не закончена.

Бывший премьер-министр Дании и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Свой проект послевоенного устройства континента представил бывший премьер-министр Дании и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Этот план, который, по словам Расмуссена, уже лег на стол украинского президента Владимира Зеленского, предполагает, что Украина получит все возможности защищать себя сама. "Для этого потребуется много элементов: мощные вооруженные силы, усиленное сотрудничество с западными партнерами и общие военные маневры, создание своей оборонной промышленности", - перечислил экс-премьер.

В качестве еще одного элемента своей модели он назвал наличие стран-гарантов безопасности Киева: "Нам нужен сильный восточноевропейский партнер как буфер от все более агрессивной России. Безопасность Украины - это предпосылка для начала восстановления страны, которая убедит частных инвесторов. Потребности исчисляются сотнями миллиардов евро, без частного сектора это не осилить".

Модель "ежа" Финляндии или восточноевропейский Израиль

Общая стратегия безопасности в Восточной Европе позволила бы всем странам-партнерам лучше планировать свои действия, выразил уверенность Расмуссен. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) недавно дал понять, что "фрустрирован", так как после решения о поставках Украине "Леопардов" сразу же появились новые требования в его адрес, заметил бывший премьер Дании. "Я понимаю его фрустрацию. Именно поэтому нам необходима долгосрочная перспектива, особенно для парламентов, чтобы они могли планировать инвестиции", - заключил Расмуссен.

Минна Аландер Фото: SWP Berlin

Примером для Украины мог бы стать опыт Финляндии, заметила научный сотрудник Финского института международных отношений Минна Аландер. Ее страна в течение многих десятилетий последовательно реализовывала, как она выразилась, "стратегию ежа": "Мы предельно повысили расходы противной стороны в случае попытки нападения на нас и постарались сделать так, чтобы нападение не имело смысла".

Украине, по ее мнению, не удастся избежать максимальных инвестиций в собственную безопасность. Другие эксперты предложили в качестве будущей модели для Украины стать "восточноевропейским Израилем", как выразилась Кэтрин Стоунер из Стэнфордского университета.

"Сначала решили дать "Мардеры" и "Леопарды" и только потом начали считать их"

Отталкиваясь от слов бывшего генсека НАТО, военный эксперт из университета бундесвера в Мюнхене Франк Зауэр (Frank Sauer) раскритиковал нехватку стратегического планирования будущей архитектуры безопасности в Европе, в частности со стороны ФРГ. "Возможно, что хуже всего мы пока действуем в вопросах планирования - думаем только на неделю вперед. Сначала решили дать "Мардеры" и "Леопарды" и только потом начали считать, а сколько у нас их осталось. Где политики, которые думают о европейской архитектуре безопасности?" - вопрошал Зауэр.

военный эксперт из университета бундесвера в Мюнхене Франк Зауэр Фото: Waldemar Salesski/Universität der Bundeswehr

Европейцы пока заняты антикризисным менеджементом, а не стратегическим планированием, констатировал и эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). ЕС, по его мнению, должен включить в оценку будущей модели безопасности необходимость большей автономии, так как США ослабят внимание на европейском направлении.

Дискуссия о новой архитектуре безопасности в Европе необходима, хотя пока практически не ведется из-за большого числа неизвестных, согласилась эксперт по вопросам обороны и безопасности фракции "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger). Одним из непреложных факторов, на которые могли бы повлиять сами европейцы, Бруггер считает укрепление общей европейской безопасности. "Усиление европейского единства - наша важнейшая задача в противостоянии с Путиным", - заявила депутат.

"ЕС умеет интегрировать рынки и делает это успешно на протяжении десятилетий. Теперь мы должны интегрировать военные рынки Евросоюза", - так сформулировала задачу для Брюсселя одна из участниц конференции, сидевшая в зале.

Но легким путь "оборонной интеграции" вряд ли будет, признали участники встречи. Проект формирования общей европейской безопасности в самом оптимистичном сценарии займет еще десять лет, предположил Франк Зауэр. "И то, что сегодня Польша покупает американские "Абрамсы", а не немецкие "Леопарды", снова отбрасывает нас на десятилетия", - подвел итог военный эксперт.

Смотрите также: