 В Москве найдены мертвыми бывший вице-президент ″Газпромбанка″ с семьей | Новости из Германии о России | DW | 18.04.2022

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Россия

В Москве найдены мертвыми бывший вице-президент "Газпромбанка" с семьей

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело после обнаружения в квартире на юго-западе Москвы тел бывшего вице-президента "Газпромбанка" 51-летнего Владислава Аваева, его жены и дочери.

Надпись Газпромбанк на здании в Санкт-Петербурге

Главное следственное управление Следственного комитетп России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело после обнаружения в квартире на юго-западе Москвы трех трупов, сообщило в понедельник, 18 апреля, "РИА Новости" со ссылкой на ведомство. Как уточняет ТАСС, ссылаясь на неназванный источник, речь идет о бывшем вице-президенте "Газпромбанка" 51-летнем Владиславе Аваеве, его жене и дочери. 

Тело топ-менеджера с огнестрельными ранениями полиция обнаружила в квартире на Университетском проспекте. По предварительной версии следствия Аваев сначала убил своих жену и дочь, после чего покончил с собой. Родственники вызвали полицию после того, как не смогли связаться с семьей.

Следственный комитет начал расследование по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Дверь была заперта изнутри, следов взлома и пребывания в доме других людей лиц следствие не обнаружило, поэтому склоняется к тому, что причиной убийства стал бытовой конфликт. На место убийства выехали руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош.

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