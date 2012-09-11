 “У всех глубокий шок”: Пермь приходит в себя после стрельбы в университете | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.09.2021

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Россия

“У всех глубокий шок”: Пермь приходит в себя после стрельбы в университете

На Урале прошли траурные акции по погибшим при стрельбе в Пермском госуниверситете. Люди несут цветы в память о погибших к стихийному мемориалу. Репортаж DW.

Стихийный мемориал у входа в Пермский университет

Стихийный мемориал у входа в Пермский университет

Днем 20 сентября первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров пришел в вуз с оружием и начал стрелять. Передвигаясь от корпуса к корпусу, он убил как минимумшестерых человек- четырех студенток, одну выпускницу и 66-летнего женщину, которая пришла в университет с внуком на экскурсию. Ранил более двадцати. Стрелка задержал сотрудник ДПС, прибежавший в студгородок после сообщения очевидцев о стрельбе. При задержании Бекмансуров, выстреливший в сотрудника полиции, был ранен ответным огнем.

Пермяки приходят к месту трагедии

Пермяки приходят к месту трагедии

Корреспондент DW встретилась в Перми со студентами и преподавателями вуза, а также с теми, кто пришел к стихийному мемориалу у университета.

"У всех шок”: что говорят жители Перми о стрельбе

Пермский госуниверситет – крупный уральский вуз, в котором учится около тринадцати тысяч студентов. Своя обособленная территория, несколько учебных корпусов. На следующий день после стрельбы она полностью перекрыта. По периметру - сотрудники полиции, отдельно перегорожена улица Генкеля – есть версия, что именно оттуда в университет зашел стрелок. Местные жители несут цветы прямо к главному входу в университет – там для этого выставили столы.

В десять утра здесь всего несколько человек – журналисты с камерами, преподаватели и молодые люди. “Все на работе. Вечером будет больше. Да и место такое - людей в пешей доступности вокруг живет немного, - объяснила 20-летняя студентка Яна из другого пермского вуза. –  У всех глубокий шок, еще не осознали. Я вижу, как в последнее время стало зазорным остро реагировать на новости. Это считают позерством. Но тут какое позерство… ”.

"Мне лично очень страшно было читать списки погибших, - говорит ее подруга Анна. –  До последнего откладывала. Несмотря на то, что город миллионник, все друг друга знают”

Пермяки сдают кровь для пострадавших в стрельбе

Пермяки сдают кровь для пострадавших в стрельбе

Другой студент, 20-летний Григорий, пришел к вузу поснимать на пленочную камеру. Он также не учится в ПГНИУ, но дружит со студентами оттуда: “После первых сообщений о стрельбе я весь трясся, сидел дома, не мог ничего делать. Задело меня за живое. Потом успокоился, узнал, что мои друзья в порядке. Вчера приятно удивило, что половина моих знакомых репостили в соцсетях, что надо сдавать кровь. Вероятно, что до сих пор человек человеку не чужд. К сожалению, только горе объединяет так сильно”. На пермскую станцию переливания крови в этот день пришло более двухсот человек.

Что говорили студенты о стрельбе

Студенты, которые были внутри во время стрельбы, с журналистами говорят неохотно. Со многими из них до сих пор работают психологи. “К мемориалу приду, а говорить не хочу. Я написала пост в соцсетях, чтобы излить чувства и оставить ситуацию позади”, - пояснила DW студентка Мария Агеева. Она была в восьмом корпусе во время стрельбы и чудом выжила: по ее словам, стрелок стоял на втором этаже, а сама девушка была на третьем: “За секунду до выстрелов мы хотели бежать вниз… В таком случае мы бы гарантировано погибли”.

Портрет погибшей студентки Анны Айгельдиной

Портрет погибшей студентки Анны Айгельдиной

Не комментировать ситуацию студентов просило и руководство вуза. “Они сейчас могут это воспринимать как табу вокруг темы. Но мы-то имели в виду, что не нужно непроверенные данные выдавать. Сначала, например, говорили, что у стрелка было травматическое оружие. А потом выяснили, что нет, какое-то другое”, - пояснила DW руководитель пресс-службы ПГНИУ Наталья Печищева.

Еще ряд студентов физически изолировали в двух общежитиях, расположенных прямо на территории вуза. Из-за следственных действий передвижение их жильцов ограничили. “Можно получить пропуск на выход, скажем, если тебя забирают родители. Но выпускают мало”, - сказали DW студентки, которым удалось выйти.

"Закрыла дверь ремнем чехла от ноутбука”: как вели себя преподаватели

Тема, которая не табу - поведение преподавателей во время стрельбы. Их слаженные и четкие действия помогли избежать больших жертв. Кто-то закрывал входную дверь в аудиторию на ключ и баррикадировал ее партами. Если ключа было недостаточно, то перевязывали двери, например, ремнем от чехла ноутбука, как это сделала преподавательница химии Александра Юминова. Ее аудитория была первая на пути нападавшего. Он пытался прорваться внутрь, стрелял в дверь. Кто-то, как комендант Наталья Шатова и преподаватель химии Дмитрий Иванов, стали оказывать первую помощь раненым.

Иван Печищев, доцент кафедры журналистики Пермского госуниверситета, сказал DW, что специально к тому, как вести себя во время стрельбы, университет никто не готовил: "Но мы, преподаватели, таких случаев насмотрелись - Казань, Керчь, как минимум. И как-то подспудно даже примеряли это на себя - насколько это возможно. Самое первое и простое - закрыться в аудитории и забаррикадироваться, если надо". Помогли университетское радио и соцсети вуза, по которым транслировали четкие инструкции, а также то, что служба безопасности заблокировала входные двери при первых выстрелах, считает Печищев.

Отдельно журналистов интересовал филолог, профессор ПГНИУ Олег Сыромятников, который продолжил вести лекцию во время стрельбы. Он объяснил, что был в курсе ситуации, сразу закрыл металлическую дверь и продолжал лекцию, чтобы не допустить паники. “Было бы лучше, если бы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи?... Каждый должен заниматься своим делом. Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию”, - рассказал он в интервью местным журналистам.

Ближе к вечеру под цветы уже не хватало парт. Их складывали охапками на асфальт. Стало очень тихо, вместо звуков метронома (обычно их используют для минуты молчания) – звуки светофора в такт. Обычно он включается по требованию, если кто-то переходит дорогу к вузу. Но сегодня не замолкал целый день. Зажгли свечи, кто-то тихо молился, появились поминальные записки шестерым погибшим - 26-летней Анне Айгельдиной, 20-летней Александре Моховой, подругам 19-летней Ксении Самченко и 19-летней Екатерине Шакировой, 19-летнему Ярославу Арамелеву и 66-летней Маргарите Энгаус. В их память также прошел концерт в краевой филармонии, начавшийся с минуты молчания. 22 и 23 августа в Перми похоронят четверых погибших, тела еще двух жертв предадут земле в Удмуртии и Лысьве.

Занятия в вузе отменили до 27 сентября.

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    Автор: Наталья Позднякова


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