Восемь человек погибли при стрельбе в университете в Перми

В понедельник, 20 сентября, на территории государственного национального исследовательского университета в Перми (ПГНИУ) 18-летний студент этого вуза открыл стрельбу. Об этом сообщили пермские пользователи соцсети Facebook. По данным Следственного комитета РФ, погибли восемь человек, 19 получили ранения.

По предварительным данным, около 11.00 по местному времени мужчина в военной форме и с автоматом в руках открыл огонь в кампусе, после чего отправился к 8-му корпусу. В Сети появилось видео, как студенты выпрыгивают из окон, в Telegram-канале университета студентов призвали закрыться в аудитории или по возможности покинуть территорию кампуса.

Пермское интернет-издание 59.ru сообщил также, что в социальной сети "Вконтакте" обнаружен пост, возможно, сделанный нападавшим на университет. По словам автора, он "не состоял в экстремистских организациях, был нерелигиозен и аполитичен". О его намерениях никто не знал. Пост был снабжен фотоснимком человека в маске с автоматическим оружием в руках.

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