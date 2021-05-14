Легко ли в России получить разрешение на оружие?

Нападение 19-летнего Ильназа Галявиева на гимназию в Казани возродило дискуссии о владении оружием в России. Всего через пару часов после трагедии Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Похожие поручения президент России давал и в 2018 году - после массового убийства в Керченском политехническом колледже. Законопослушные владельцы оружия уверены, что дополнительные ограничения ударят только по ним, а для преступников ничего не изменится.

Сколько оружия на руках у россиян

По числу единиц оружия на душу населения Россия уже в 2017 году сильно отставала от лидеров рейтинга, составленного швейцарской организацией Small Arms Survey. В то время как на сто россиян приходилось 12,2 единицы оружия, для жителей США, лидирующих в рейтинге, этот показатель равнялся 120,5. На втором месте расположился Йемен (52,8), на третьем - Сербия и Черногория (39,1). В то же время на сто жителей Германии приходилось 19,6 единиц оружия. Тогда в этом рейтинге Россия не вошла даже в топ-25.

В начале 2020 года Росгвардия насчитала в РФ 3,9 миллиона человек, имеющих оружие

С тех пор число россиян, имеющих на руках оружие, падает. Так, к началу 2020 года Росгвардия насчитала 3,9 миллиона человек, на них зарегистрировано 6,6 млн единиц оружия (для сравнения, в 2010 году 5,2 миллиона человек в РФ имели оружие). В 2019 году Росгвардия аннулировала более 37 тысяч разрешений на гражданское оружие. При этом, по словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, тенденции к снижению количества преступлений с использованием оружия не заметно. В докладе перед Советом Федерации в конце апреля 2021 года Краснов заявил о 5,2 тысячах случаев нарушения закона в 2020 году. Ежегодно эта цифра сохраняется примерно на одном уровне, уточнил Краснов.

Как в РФ получить разрешение на оружие

Может показаться, что относительно низкие показатели в России и по владению гражданским оружием, и по количеству преступлений с его применением, связаны с тем, что оно труднодоступно для обычных граждан. На самом деле легально достать такой же дробовик, какой использовал Галявиев и "керченский стрелок" Влад Росляков, не составляет большого труда и займет около месяца. Вместе с тем "это достаточно грозное оружие на ближних дистанциях, поскольку вылетает масса дробинок", заметил в разговоре с DW руководитель стрелкового клуба "Тактика" Борис Пащенко.

Продажа оружия во Флориде

Чаще всего оружие в России покупают для охоты и самообороны. В первом случае его обладатели получают разрешение и на ношение, и на хранение. Тем, кто покупает ружье для самообороны, разрешается только хранение. И тем, и другим в любом случае предварительно нужно получить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. В них будет отмечено, что претендент на получение лицензии не состоит на учете у психиатра и нарколога. В специальном постановлении правительства РФ перечислены серьезные расстройства личности и заболевания глаз, при наличии которых владение оружием противопоказано.

Кроме того, придется сдать анализы на наличие в организме наркотиков и пройти медкомиссию, которая включает осмотр терапевтом, офтальмологом, психиатром и наркологом. Прием у каждого занимает не больше получаса. Это относительно новые требования - они стали действовать с 2019 года, через год после массового убийства в керченском колледже. Борис Пащенко из стрелкового клуба "Тактика" говорит, что медкомиссия ничем не отличается от той, что проходят желающие получить водительские права - даже проводят ее в тех же учреждениях.

Еще одно требование - курс по безопасному обращению с оружием. Он длится всего несколько часов, за которые нужно выучить технику безопасности и правила обращения с оружием, а также научиться оказывать первую медицинскую помощь. Такие курсы проходили и Росляков, и Галявиев. После этого осталось купить сейф для безопасного хранения оружия и продемонстрировать его участковому, который заверит этот факт своей подписью.

Лицензия на ношение оружие: какие нужны документы

Весь этот пакет документов желающие иметь оружие отправляют в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Сделать это можно и онлайн - на портале Госуслуг. В ответ Росгвардия выдает лицензию на право приобрести оружие, с которой уже можно идти в соответствующий магазин. Продавцу достаточно показать лицензию.

Одно из условий для получения лицензии - курс по безопасному обращению с оружием

В течение двух недель после покупки об этом нужно сообщить в Росгвардию, которая выдаст разрешение на хранение (для охотников - хранение и ношение) оружия. Это карточка наподобие водительских прав - с фотографией, ФИО и номером оружия. В совокупности весь процесс занимает около месяца, говорит Пащенко. По деньгам (не считая стоимости оружия) выйдет около 15 тысяч рублей. Дороже всего обходится учебный курс - около 5 тысяч рублей.

Относительная простота процесса оформления оружия почти исключает коррупцию, утверждает Борис Пащенко. "Там достаточно все прозрачно, - говорит руководитель стрелкового клуба. - Люди сидят, которые за свою голову боятся". Анонимные сделки с оружием часто проводятся в даркнете - там пользуется популярностью переделанное под боевое сигнальное оружие. Однако и Росляков в Керчи, и Галявиев в Казани сознательно не скрывали свою личность, когда вооружались.

Преступления совершают с нелегальным оружием

На следующий день после трагедии в Казани комитет Госдумы по безопасности одобрил поправки, которые ужесточают правила выдачи лицензии на ношение оружия. Законопроект с декабря 2020 года лежал в Госдуме, но нападение на гимназию ускорило его принятие. Согласно документу, лицензию теперь не смогут получить россияне с двумя и более судимостями и пойманные за пьяное вождение. Об утере или хищении оружия нужно будет сообщать в Росгвардию в течение суток. Аннулировать лицензию на оружие смогут тем, кто носил его будучи пьяным или не пускал Росгвардию к месту его хранения.

"Любые ограничения в законе влияют только на законопослушных людей, а преступников они не ограничивают, - комментирует реакцию властей Пащенко. - Оружие у них будет всегда. Из даркнета, от коррумпированных солдатиков на складах или еще откуда-то". Статистика Росгвардии говорит о том, что для совершения преступлений действительно чаще всего используется незарегистрированное оружие (по разным оценкам, 5-15 млн единиц у россиян хранится нелегально).

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