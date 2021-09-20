 Стрельба в Перми. Что говорят пережившие подобную трагедию в Казани | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.09.2021

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Россия

Стрельба в Перми. Что говорят пережившие подобную трагедию в Казани

За три месяца до случившейся в пермском вузе трагедии аналогичное массовое убийство произошло в казанской школе. Как жители Татарстана отреагировали на события в Перми?

Полиция возле университета в Перми, где произошла трагедия

Полиция возле университета в Перми, где произошла трагедия

20 сентября 2021 года 18-летний Тимур Бекмансуров расстрелял 6 человек в Пермском университете. За три месяца до этого 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской гимназии №175, убив 9 человек. Власти Татарстана выразили соболезнования семьям погибших в Перми, а казанцы - делятся переживаниями в соцсетях.

"Разделяю с вами горе и скорбь"

"Новость о жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет с болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорбим. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в Instagram.

На месте трагедии в Казани

На месте трагедии в Казани

Три месяца назад Минниханов сам был на месте подобной трагедии. Тогда, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев около 10 утра открыл огонь в казанской гимназии №175. Его жертвами стали семь учеников и двое учителей. Галявиев сейчас находится в СИЗО "Бутырка" и успел обзавестись славой. Про него пишут фанфики, ему собирают деньги на адвоката.

Сам Галявиев говорил , что совершил массовое убийство из чувства ненависти. Этим же чувством оправдывал себя и Тимур Бекмансуров. Он рассказал о планирующейся атаке на пермский университет на своей странице в "В контакте". Как и Галявиев, пермский стрелок заранее купил оружие, пройдя все проверки, и упражнялся в стрельбе.

"От имени всех казанцев и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования близким погибших и пострадавших, а также всем жителям Перми. Разделяю с вами горе и скорбь и искренне понимаю всю бурю чувств. События рокового майского дня этого года в Казани мы не забудем, наверное, никогда. Мы были шокированы и растеряны, но ощущали огромную поддержку со всех уголков нашей страны и мира", - сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

"Молодежи нужны цели и перспективы на будущее"

"В детских садах и школах ничего не поменялось с прошлой трагедии в Казани, никакой охраны нет! Любой зайти может, пора уже менять систему охраны. На выборах все тщательно охраняется, находятся ресурсы. Почему нельзя обеспечить достойные условия для ежедневной охраны наших детей?", - пишет в комментариях на официальной странице Татарстана в Instagram пользовательница Диана Матвеева.

Местная художница Аделина Миннегалиева опубликовала скриншоты с заголовками СМИ об ужесточении процесса оборота оружия после стрельбы в Керчи и Казани. "И что мы узнаем, после всех этих поручений? Что в этом же, черт вас возьми, году, как стрельба прошла у нас в Казани, она проходит в Перми. У меня нет слов, одни эмоции. Сочувствую всем пострадавшим. Пермяки держитесь, я вас, ой, как понимаю сейчас", - написала художница.

Студенты выпрыгивают из окон пермского университета, спасаясь от стрельбы (20 сентября 2021 года)

Студенты выпрыгивают из окон пермского университета, спасаясь от стрельбы (20 сентября 2021 года)

Татарстанский журналист Расим Хазиев обвинил в произошедшем общество и отсутствие системной работы с молодежью. "Чтобы у молодежи были здоровые нервы, необходимо появление цели на будущее и осознание перспектив в этом самом будущем...", - написал Расим Хазиев на своей странице в Instagram.

Авторы татарстанского Telegram-канала "Неудача" считают популизмом предлагаемые запреты на оборот оружия. "Проблема лежит гораздо глубже, и запретами ее не решить. Чтобы остановить отморозков, нужны глубокие изменения в обществе: у молодежи должны появиться далеко идущие цели, осознание перспектив и понимание своего будущего. Ничего этого государство молодежи не предлагает, вместо этого власть еще сильнее закручивает гайки и пичкает людей построенным на событиях почти вековой давности искусственным патриотизмом и традиционными ценностям, в которые чиновники сами давно не верят".

Казанский блогер Альбер Бикбов увидел причины и казанской, и пермской трагедии в своеобразии российского капитализма. "Чудовищное имущественное расслоение, чудовищное неравенство в доходах, наблюдаемое сейчас в России, действует как раковая опухоль не только на коллективное сознание всего общества, но и на на самую чуткую и восприимчивую его часть - на молодых. У них нет будущего, потому что они видят, как плохо работают социальные и имущественные лифты", - считает Бикбов.

Мемориал в память о погибших

После трагедии в Перми казанские учебные заведения вновь сообщили об усилении мер безопасности. К зданиям вузов, школ и детских садов стянули силовиков. Администрации учебных заведений провели дополнительные инструктажи для охранников, ужесточили пропускной режим. Вместе с этим в центре Казани министерство молодежи Татарстана организовало мемориал в память о погибших в Перми. Студенты и преподаватели татарстанских вузов несут цветы и свечи. По сообщениям СМИ, у мемориала уже собралось порядка сотни человек.

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    Стрельбу в гимназии открыл 19-летний Ильназ Галявиев. Он задержан сотрудниками Росгвардии и передан полиции. Задержанный обучался в колледже при Татарском институте содействия бизнесу, но был отчислен в апреле из-за академической задолженности. Он не состоял в группах экстремистского характера и не привлекался к ответственности. Мотивом для нападения на гимназию могли стать "месть и ненависть".

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    Откуда у нападавшего оружие?

    Как сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, задержанный владел оружием на законных основаниях. Напавший на гимназию 19-летний юноша получил охотничий билет 16 февраля и через два месяца купил и зарегистрировал гладкоствольное ружье турецкого производства Hatsan escort.

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  • Родители у входа в гимназию

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    В Татарстане траур

    Родным и близким погибших продолжают выражать соболезнования. Жители Москвы и Санкт-Петербурга и других городов РФ организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана, куда люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи.

    Автор: Наталья Позднякова


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