Стрельба в Перми. Что говорят пережившие подобную трагедию в Казани

20 сентября 2021 года 18-летний Тимур Бекмансуров расстрелял 6 человек в Пермском университете. За три месяца до этого 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской гимназии №175, убив 9 человек. Власти Татарстана выразили соболезнования семьям погибших в Перми, а казанцы - делятся переживаниями в соцсетях.

"Разделяю с вами горе и скорбь"

"Новость о жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет с болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорбим. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в Instagram.

На месте трагедии в Казани

Три месяца назад Минниханов сам был на месте подобной трагедии. Тогда, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев около 10 утра открыл огонь в казанской гимназии №175. Его жертвами стали семь учеников и двое учителей. Галявиев сейчас находится в СИЗО "Бутырка" и успел обзавестись славой. Про него пишут фанфики, ему собирают деньги на адвоката.

Сам Галявиев говорил , что совершил массовое убийство из чувства ненависти. Этим же чувством оправдывал себя и Тимур Бекмансуров. Он рассказал о планирующейся атаке на пермский университет на своей странице в "В контакте". Как и Галявиев, пермский стрелок заранее купил оружие, пройдя все проверки, и упражнялся в стрельбе.

"От имени всех казанцев и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования близким погибших и пострадавших, а также всем жителям Перми. Разделяю с вами горе и скорбь и искренне понимаю всю бурю чувств. События рокового майского дня этого года в Казани мы не забудем, наверное, никогда. Мы были шокированы и растеряны, но ощущали огромную поддержку со всех уголков нашей страны и мира", - сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

"Молодежи нужны цели и перспективы на будущее"

"В детских садах и школах ничего не поменялось с прошлой трагедии в Казани, никакой охраны нет! Любой зайти может, пора уже менять систему охраны. На выборах все тщательно охраняется, находятся ресурсы. Почему нельзя обеспечить достойные условия для ежедневной охраны наших детей?", - пишет в комментариях на официальной странице Татарстана в Instagram пользовательница Диана Матвеева.

Местная художница Аделина Миннегалиева опубликовала скриншоты с заголовками СМИ об ужесточении процесса оборота оружия после стрельбы в Керчи и Казани. "И что мы узнаем, после всех этих поручений? Что в этом же, черт вас возьми, году, как стрельба прошла у нас в Казани, она проходит в Перми. У меня нет слов, одни эмоции. Сочувствую всем пострадавшим. Пермяки держитесь, я вас, ой, как понимаю сейчас", - написала художница.

Студенты выпрыгивают из окон пермского университета, спасаясь от стрельбы (20 сентября 2021 года)

Татарстанский журналист Расим Хазиев обвинил в произошедшем общество и отсутствие системной работы с молодежью. "Чтобы у молодежи были здоровые нервы, необходимо появление цели на будущее и осознание перспектив в этом самом будущем...", - написал Расим Хазиев на своей странице в Instagram.

Авторы татарстанского Telegram-канала "Неудача" считают популизмом предлагаемые запреты на оборот оружия. "Проблема лежит гораздо глубже, и запретами ее не решить. Чтобы остановить отморозков, нужны глубокие изменения в обществе: у молодежи должны появиться далеко идущие цели, осознание перспектив и понимание своего будущего. Ничего этого государство молодежи не предлагает, вместо этого власть еще сильнее закручивает гайки и пичкает людей построенным на событиях почти вековой давности искусственным патриотизмом и традиционными ценностям, в которые чиновники сами давно не верят".

Казанский блогер Альбер Бикбов увидел причины и казанской, и пермской трагедии в своеобразии российского капитализма. "Чудовищное имущественное расслоение, чудовищное неравенство в доходах, наблюдаемое сейчас в России, действует как раковая опухоль не только на коллективное сознание всего общества, но и на на самую чуткую и восприимчивую его часть - на молодых. У них нет будущего, потому что они видят, как плохо работают социальные и имущественные лифты", - считает Бикбов.

Мемориал в память о погибших

После трагедии в Перми казанские учебные заведения вновь сообщили об усилении мер безопасности. К зданиям вузов, школ и детских садов стянули силовиков. Администрации учебных заведений провели дополнительные инструктажи для охранников, ужесточили пропускной режим. Вместе с этим в центре Казани министерство молодежи Татарстана организовало мемориал в память о погибших в Перми. Студенты и преподаватели татарстанских вузов несут цветы и свечи. По сообщениям СМИ, у мемориала уже собралось порядка сотни человек.

Смотрите также: