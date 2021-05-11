СК отрицает, что напавший на школу в Казани признан невменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, который 11 мая совершил вооруженное нападение на учащихся и учителей в казанской гимназии, еще не завершена и медицинских заключений у следствия пока нет. Такую информацию в среду, 21 июля, в Москве обнародовал Следственный комитет России. Ранее Общественная наблюдательная комиссия Москвы, со ссылкой на экспертизу, проведенную в Центре имени В.П. Сербского, сообщила, что Галявиев признан невменяемым на момент преступления.

Галявиев признал себя виновным

Ильназ Галявиев 11 мая устроил взрыв и стрельбу в казанской гимназии №175, из которой его ранее отчислили за неуспеваемость. В результате стрельбы девять человек - семь детей и две учительницы - погибли. Еще 23 человека получили ранения. Галявиев признал свою вину.

12 мая в Следственном комитете России сообщили, что Галявиеву ранее был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, однако на учете у специалистов он не состоял. На допросе в полиции подросток сказал, что осознал себя богом и летом в нем "начал пробуждаться монстр".

Смотрите также: