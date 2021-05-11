"Весь город пропитан болью": репортаж DW из Казани

Утром 11 мая в Казани вооруженный огнестрельным оружием 19-летний Ильназ Галявиев напал на 175-ю гимназию. Девять человек погибло - семь школьников, одна учительница и одна работница школы. Более 20 человек получили ранения, восемь из них - в тяжелом состоянии. Корреспондент DW приехала поговорила с детьми, которые оказались в школе в момент обстрела, а также с близкими пострадавших и жителями, которые приехали со всего города выразить свои соболезнования погибшим.

Гимназия сразу после стрельбы

Казань, гимназия Nr. 175

Спокойный, не центральный Советский район Казани в одно утро превратился в самое оживленное место города. Камеры федеральных каналов, жители соседних домов, первые гвоздики в память о погибших. Гимназию 175 по периметру оцепили сотрудники Росгвардии, во дворе разбили палатку МЧС. Но через решетчатую ограду без труда можно разглядеть следы бойни: выбитые стекла входной двери под приветственной надписью "Рәхим итегез" ("Добро пожаловать" по-татарски), вырванные с рамой окна с левого торца здания и особенно - на заднем дворе.

"Такой был взрыв страшный. Я была в тот момент на кухне, аж подпрыгнула, - рассказала DW жительница дома напротив школы. - Я подумала, что газ взорвался. В голову не придет, что придет какой то черт и будет стрелять".

"Думали, это петарды": школьники о стрельбе в 175 гимназии

На противоположной стороне от школы - детский сад, в который отвели часть выбежавших из школы детей. За ней - детская площадка, так называемый овраг. Здесь на лавках после обстрела собрались школьники, чтобы вместе следить за новостями.

Когда выстрелы только начались, девятиклассник Антон (имя изменено) был на третьем этаже на уроке геометрии: "Мы подумали, что это петарды, потому что звук как будто с улицы был. Закрылись в классе. Потом - взрыв. Забежали в маленький кабинет, лабораторию такую - кто под столы залез, кто к шкафам отошел. Потом он начал к нам ломиться. "Кто здесь, кто здесь? Откройте!" Мы не отвечали. Потом мы спустили девочек по пожарной лестнице через окно. После ОМОН выломал дверь и мы ушли с ними". Больше всего он благодарен Зульфире Зуфаровне, которая была с ними в классе. "Она не о себе думала, а о том, как бы нас спасти", - говорит подросток.

Семиклассник Николай (имя изменено) в это время был на первом этаже на уроке русского языка. Мальчик услышал три выстрела, вышел в коридор посмотреть, что это, как вдруг по громкой связи директор приказала закрыться в кабинетах. "Потом - взрыв, связь прерывается. Учительница Алина Данировна сначала сказала, чтобы мы лезли под парты. Мы открыли окно (на нем были решетки, но без замков) и выбежали на задний двор. Там есть щель в заборе - через нее вышли. Весь класс убежал и еще два дежурных столовой".

Как только мальчики выбрались из школы, позвонили родителям. "Мама плакала, сказала, чтобы до конца года больше не ходил в школу. Думаю, теперь в нее вообще никто никогда больше не захочет ходить", - говорит Антон.

Полиция и скорая помощь приехали через 10 минут после поступления сигнала

Школьник Слава, который тоже пришел в овраг, рассказал, что сегодня утром опоздал в школу. Поэтому он слышал взрыв и выстрелы снаружи. "Я переживал за своих одноклассников, готов был помочь, если что. Полиция и прочие приехали через десять минут после начала", - сказал он DW.

На вопрос, были ли в их школе учения, которые бы подготовили их к стрельбе или теракту, мальчишки дружно кивают.

– Нам учитель ОБЖ Флорит Салихзянович объяснял, что даже если террористы в класс заходят, надо вести себя спокойно. Отвечать четко и без запинок на все их вопрос.

– Но этот без вопросов… Начал стрелять, и все.

Сильнее всего от стрелка пострадал 8А класс, уверены мальчишки. Они видели списки пострадавших и погибших - многие учились именно там.

Как оказывали помощь пострадавшим школьникам

Списки пострадавших детей и взрослых еще днем опубликовал Минпросвещения РФ. Самому младшему - 7 лет. Раненых школьников привезли в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). Здание также оцепили росгвардейцы: в приемный покой пустили всех родителей, снаружи тем временем дежурили их заплаканные друзья.

– Может, вы знаете что-то про Ибрагимова Камиля? Ему голову оперировали. Теперь – ноги, - просят они вышедшую на крыльцо женщину-медика.

– Не имею права. Но передам родителям, что вы спрашивали.

14-летний Камиль Ибрагимов играет в футбольном клубе "Мирас" рядом с 175 гимназией. Восьмиклассник получил ранение в голову и выпрыгнул из окна.

"Он восьмиклассник, играл в нашей футбольной команде. Хороший очень мальчик. Мы все сейчас молимся за то, чтобы он выздоровел, чтобы он вернулся в ту жизнь, которой он жил", - рассказала Ольга (имя изменено).

В это время из главного входа выходят родственники 15-летней Гумеровой Адели. У девушки сломаны ноги и руки. Ее прооперировали, и врач попросил родственников вернуться в больницу утром. "Состояние стабильно тяжелое. Ждем результатов и завтра будем принимать решение", - сказала ее родственница Гульнара.

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, двоих пострадавших решено было перевезти на лечение в Москву.

Стихийная акция памяти

Стихийный мемориал у здания гимназии

Пока родственники оставались в больнице, к стихийному мемориалу у школы продолжали съезжаться люди со всего города. Рогвардейцы, перегородившие улицу Файзи, пропускали к нему группами примерно по 20-30 человек. Многие несли с собой плюшевые игрушки, цветы, рисунки и свечи. Некоторые - складывают руки в молитве. И православной, и мусульманской.

Галина пришла к зданию гимназии вместе с дочкой. Обе долго стояли возле решетчатого забора перед входом в здание и плакали. "Мы не из этой школы, но так пусто от того, что вкладываешь в детей, отпускаешь утром, а они не приходят, - сказала женщина. - У нас в школе тоже бабушки, дедушки на входе вместо охраны. Как обычно: стараются на всем экономить, в том числе на жизни детей".

Другие мама с дочкой, Марина и Анастасия, тоже считают, что охрану в школах нужно усилить. "Металлоискатели стоят просто так, для красоты, но по факту они не работают", - говорят они.

Молодая девушка Гузель сама работает педагогом в другой школе. О стрельбе она узнала в чате от своих коллег. "Прислали видео, как дети прыгают из окон… (закрывает лицо руками). Мне до сих пор кажется, что это происходит не наяву. Я живу в Казани пять лет. За это время всегда все было мирно и спокойно. Сейчас же весь город пропитан болью", - говорит Гузель.

12 мая в Республике Татарстан объявили день траура. Занятия во всех школах отменили.

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