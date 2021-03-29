Трагедия в Казани: учебным заведениям РФ советуют усилить меры безопасности

В Казани в результате стрельбы в гимназии №175 во вторник, 11 мая, погибли семь учеников и двое взрослых, в том числе учительница, пострадали еще не менее 20 человек. На школу напал 19-летний подросток, он задержан. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. 12 мая объявлен в Татарстане днем траура. DW следит за развитием событий (время московское).

++19.00++

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич "потрясена и опечалена" сообщениями о трагедии в казанской школе Казани, сообщает пресс-служба СЕ. "В этот ужасный момент я скорблю вместе с семьями, друзьями и коллегами жертв. Желаю стойкости тем, кто потерял своих близких, и быстрого выздоровления пострадавшим. Совет Европы выражает солидарность с российским народом в этот трудный час", - цитирует заявление агентство ТАСС.

++18.45++

По информации издания Baza, среди погибших при стрельбе - две учительницы, 26-летняя преподавательница английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова. У Айзатовой в момент нападения не было учеников, она находилась на первом этажи и вышла на шум. Кабинет Игнатьевой находился на третьем этаже и либо был открыт, либо стрелок выбил дверь, пишет далее Baza.

Двое детей - в крайне тяжелом состоянии

++18.35++

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко после заседания оперативного штаба в Казани рассказал журналистам о состоянии пострадавших детей. Так, в Детскую республиканскую клиническую больницу госпитализированы 18 школьников, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Шестеро детей - в тяжелом состоянии.

Восемь детей получили пулевые ранения, остальные - повреждения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания, рассказал далее Мурашко. Решение по транспортировке в федеральные клиники "будет приниматься в зависимости от стабильности пациентов", указал министр

++18.25++

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила соболезнования в связи с трагедией в казанской школе. "Я была очень огорчена, когда узнала об ужасной стрельбе в школе в Казани, в ходе которой погибли и получили травмы многие дети и учителя. Я скорблю вместе с близкими и семьями жертв", - написала Линде в своем микроблоге в Twitter.

++18.00++

Сотрудники МВД и Росгвардии в Татарстане переведены на усиленный режим работы после стрельбы в школе №175. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ). По его словам, усиленный режим будет действовать одну неделю, чтобы все школы и садики были под контролем".

В настоящий момент в ДРКБ проходит совещание с участием полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, министра здравоохранения РФ, министра просвещения и президента Татарстана, сообщила глава пресс-службы главы Татарстана.

Прокуратура проверит законность выдачи оружия напавшему на школу

++17.00++

У гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба

Прокуратура Татарстана проверит законность выдачи лицензии на оружие молодому человеку, устроившему стрельбу в школе. Ведомство уже начало проверку по факту нападения. В частности, речь идет о вопросах обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных организаций города, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима, указывает пресс-служба прокуратуры. Кроме того, "будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях чрезвычайного происшествия".

++16.45++

Задержанный за стрельбу в школе не состоял в группах экстремистского характера и ранее не привлекался к ответственности, сообщил информированный источник "Интерфакса". По его словам, молодой человек "вырос в обычной семье со средним достатком, на учете не был".

++16.30++

В Казани приземлился специальный самолет МЧС России, который прибыл для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате стрельбы в школе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

На месте трагедии в Казани

++16.25++

В Казани отменен режим контртеррористической операции, который был введен в связи с нападением на гимназию. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Татарстану.

Минпросвещения РФ рекомендует школам усилить меры безопасности

++16.15++

Минпросвещения РФ рекомендовало всем дошкольным и учебным заведениям России усилить меры безопасности. В письме с рекомендациями, направленном в регионы РФ, в частности, содержатся правила для обеспечения сохранения жизни, здоровья обучающихся и работников образовательных организаций, а также требования "неукоснительного соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов образования", которые были установлены соответствующим постановлением правительства" в 2019 году, сообщает "Интерфакс".

Минпросвещения также указывает на необходимость "выработать дополнительные меры", "провести проверки состояния защищенности организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания".

++15.45++

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг сообщения о возможном сообщнике напавшего на школу. "На данный момент нет информации о сообщнике стрелка, следственные органы занимаются расследованием этого преступления", - сказал Грибакин журналистам. Он также заявил, что Росгвардия пока не располагает точной информацией о том, какое оружие было применено при нападении на школу.

++15.40++

США соболезнуют в связи с нападением на школу в Казани. "Мы глубоко опечалены сегодняшней трагической стрельбой в Казани и гибелью стольких невинных людей. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям всех погибших", - написала пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс в своем микроблоге в Twitter.

Количество жертв выросло до девяти

++15.30++

Число жертв стрельбы в гимназии выросло до девяти, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, в числе погибших - семеро восьмиклассников. "Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек", - продолжил глава Татарстана.

++15.25++

Задержанный за нападение на школу владел оружием на законных основаниях, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Он отметил, что стрелка задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые передали его полиции.

Грибакин также заявил, что Росгвардия выполнит поручение о срочной проработке ужесточения правил оборота оружия, которое президент России дал в связи с трагедией в Казани.

++15.10++

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим при трагедии в Казани. Жители Москвы и Санкт-Петербурга организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана, куда люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи.

++15.05++

В Казань для проведения санитарной эвакуации пострадавших вылетел спецборт МЧС России, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Восемь школьников - в тяжелом состоянии

++14.55++

Восемь учеников школы в возрасте от 9 до 15 лет находятся в тяжелом состоянии, сообщает Минпросвещения РФ. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, среди них - учащиеся в возрасте от 7 до 9 лет, а также женщина 50 лет и мужчина 62 лет, возраст еще одного пострадавшего уточняется.

++14.40++

Вахтерша гимназии первой преградила путь пришедшему стрелку, оказала ему сопротивление и успела нажать тревожную кнопку, вызвав Росгвардию, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его информации, власти Татарстана намерены "представить эту отважную женщину к награде". По информации СМИ, вахтерша была ранена.

++14.30++

Издание Mash опубликовало видео с камер наблюдения, на котором видно, что стрелявший сдался сам - вышел из здания школы с поднятыми руками и встал на колени.15-летняя ученица гимназии №175 рассказала Mash, что во время занятий в класс зашла учительница и сказала, что в здание зашли люди с оружием, а директор объявила по громкой связи, что все должны закрыться в классах и не выходить. Потом послышались 13-15 выстрелов, через некоторое время в дверь постучали полицейские и вывели учеников.

++14.15++

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мотивом для нападения на гимназию могли стать "месть и ненависть". Подробности он не уточнил.

В Татарстане проверят владельцев оружия, за погибших выплатят по 1 млн рублей

++14.00++

Антитеррористическая комиссия Татарстана сообщила об итогах экстренного заседания по стрельбе в школе. По ее данным, погибли 8 человек - 7 детей и один учитель, 21 человек пострадал (18 детей и 3 взрослых). 12 мая объявлено днем траура в Татарстане, все школы Казани будут закрыты. Все учебные учреждения республики будут проверены, усилены меры безопасности.

В Татарстане проведут "комплексную проверку" всех владельцев оружия. Семьи погибших при трагедии получат по 1 млн рублей, за пострадавших выплаты составят 400 тысяч при ранениях тяжелой и средней тяжести и 200 тысяч - легкой степени.

++13.50++

Нападавший на школу был один, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое, один из них был убит сотрудниками правоохранительных органов.

Задержанный был в апреле отчислен из вуза

++13.45++

19-летний задержанный Ильназ Галявиев обучался в колледже при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ), но был отчислен в апреле из-за академической задолженности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТИСБИ. Галявиев был "тихим и неконфликтным студентом", "всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям", рассказал представитель вуза.

++13.35++

Напавший на школу получил охотничий билет 16 февраля и через два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье турецкого производства Hatsan escort, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его словам, из такого же оружия стрелял Владислав Росляков при нападении на технический колледж в Керчи, совершенном в 2018 году. Тогда погиб 21 человек.

++13.25++

Гимназию раньше охраняло частное охранное предприятие, но во время пандемии коронавируса родители школьников отказались от услуг охранников, пишет татарское издание "Бизнес Online" со ссылкой на собственный источник. "В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад", - рассказала изданию замдиректора гимназии Галина Ухванова.

++13.16++

В Казани проходит заседание антитеррористической комиссии Татарстана с участием главы республики Рустама Минниханова. Оно началось с минуты молчания.

Евросоюз и Мишустин принесли соболезнования

++13.10++

Евросоюз выразил соболезнования родственникам и близким жертв стрельбы в казанской гимназии. В Брюсселе пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится далее в заявлении пресс-службы ЕС.

++12.55++

Премьер-министр России Михаил Мишустин начал традиционное совещание с вице-премьерами с минуты молчания в связи с трагедией в Казани. Он выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе нападения в Казани и назвал произошедшее бесчеловечным и жестоким.

Стрелок получил разрешение на оружие 28 апреля, охраны в школе не было

++12.50++

Молодой человек, открывший стрельбу, получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья Hatsan escort PS 28 апреля. Об этом рассказал депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что охрана в школе отсутствовала, была установлена только тревожная кнопка, поэтому первыми на место прибыли сотрудники Росгвардии.

++12.45++

В Казань сегодня срочным бортом планирует прилететь председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вместе с группой следователей, сообщает татарское издание "Бизнес Online" со ссылкой на собственный источник.

Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия

++12.40++

Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он пояснил, что Путин дал поручение "с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший".

++12.35++

На месте трагедии

Президент России Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи и в связи с трагедией в Казани и в течение дня продолжит контакты с Минздравом, Минобразования, правительством и главами спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трагедия станет поводом для анализа эффективности мер безопасности в российских общеобразовательных учреждениях.

СКР возбудил дело, Путин принес соболезнования

++12.25++

По факту нападения на гимназию возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает Следственный комитет России (СКР). Его глава Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства "для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования".

По данным СКР, нападавший задержан, это "местный житель 2001 года рождения". Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии, говорится далее в сообщении.

++12.15++

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших при стрельбе и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По поручению президента в Казань полетят министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов.

++12.10++

Число погибших при стрельбе в гимназии увеличилось до восьми человек, сообщила мэрия города в своем аккаунте в Instagram. Так, жертвами стали семь учеников и одна учительница. Количество пострадавших выросло с 16 до 20.

Открывший стрельбу был один

++12.00++

Открывший стрельбу в школе был один, его задержали, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, задержанному 19 лет, "на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили".

++11.55++

В ходе трагедии на третьем этаже погибли семь учеников восьмого класса - четверо мальчиков и три девочки. 16 человек - 12 детей и 4 взрослых - были доставлены в больницу, рассказал президент Татарстана.

++11.50++

12 мая в Татарстане объявлен днем траура, сообщает пресс-служба президента республики.

++11.40++

Глава Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в Instagram и Twitter выразил соболезнования семьям погибших и пообещал держать ситуацию на личном контроле.

++11.36++

Дом, где жил стрелок, эвакуирован, взрыва не было, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на диспетческую района. Ранее задержанный заявил, что заложил бомбу в доме, где проживает.

Сообщения о двух нападавших

++11.30++

Сотрудники правоохранительных органов "нейтрализовали" второго стрелявшего в одном из классов на четвертом этаже гимназии, сообщил информированный источник "Интерфакса". Глава пресс-службы президента Республики Татарстан Лилия Галимова сообщила, что в школе безопасно.

Полиция у гимназии №175 в Казани

++11.27++

Жертвами стрельбы в гимназии стали 11 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его словам, еще более 20 человек обратились за помощью к медикам с жалобами на огнестрельные ранения или обострения хронических заболеваний на фоне сильного стресса.

++11.25++

В Казани задержан предполагаемый пособник стрелков - Мухамедшин Рамиль, ему 41 год, пишут татарские СМИ.

++11.15++

По данным издания Baza, имя одного из стрелявших - Ильназ Галявиев, ему 19 лет, закончил школу четыре года назад и учится в колледже. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу, сообщает далее Baza. Среди погибших - семь восьмиклассников и одна учительница.

++10.40++

Здание школы оцеплено бойцами Росгвардии. На место прибыли десятки машин "скорой помощи", автомобили полиции. Часть школьников находится на улице, однако, по словам очевидцев, в школе еще могут находиться люди. Около здания школы стоит спасательная лестница, которая ведет на третий этаж. На место выехал президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщил журналистам представитель властей.

++10.30++

По сведениям Mash, в школу зашли двое неизвестных с оружием и открыли огонь. Один из стрелков - 17-летний подросток - впоследствии выпрыгнул из окна и был задержан, другой - заблокирован силовиками на втором этаже школы. РИА "Новости", ссылаясь на экстренные службы, сообщает, что после стрельбы в здании школы прогремел взрыв.

++10.14++

В одной из школ Казани произошла стрельба, сообщают "Интерфакс" и "РИА Новости". По информации "Татар-информ", речь идет о школе № 175, которая расположена на улице Джаудата Файзи.



Смотрите также: