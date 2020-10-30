 В Татарстане задержан отчим напавшего на полицейских подростка | Новости из Германии о России | DW | 31.10.2020

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Россия

В Татарстане задержан отчим напавшего на полицейских подростка

По данным порталов KazanFirst и "Татар-информ", Марат Замалиев доставлен в отдел МВД России по Кукморскому району.

Полицейский автомобиль

Полицейский автомобиль (фото из архива)

Марат Замалиев, отчим 16-летнего подростка Виталия Антипова, убитого после нападения с ножом на полицейских в Татарстане, задержан по статье 91 УК РФ (о принудительных мерах воспитательного воздействия) и доставлен в отдел МВД России по Кукморскому району. О задержании в субботу, 31 октября, сообщили портал KazanFirst и "Татар-информ" со ссылкой на источники.

По их сведениям, Замалиева допрашивают. По информации газеты "Коммерсант", 50-летний мужчина ранее был осужден на 14 лет за подрыв участка магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Диверсия произошла в Кировской области в декабре 1999 года. По версии следствия, преступники считали, что взрыв газопровода нанесет ущерб экономическим интересам России. После выхода на свободу Замалиев занимался бизнесом.

По сведениям источника "Татар-информ", задержан также еще один мужчина, который ранее проходил с Маратом Замалиевым по делу о подрыве газопровода и в последнее время работал у него в кафе.

Подросток убит после попытки поджога отдела полиции в Татарстане

В ночь на пятницу, 30 октября, 16-летний молодой человек Виталий Антипов попытался поджечь здание отдела полиции в городе Кукморе. При попытке задержания он нанес не менее трех ударов ножом полицейскому, сообщили в Следственном комитете РФ. По его данным, "другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение". Антипов скончался до приезда медиков.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям за терроризм и посягательство на жизнь полицейского. По данным татарстанского издания "Бизнес Online", предполагаемый преступник до переезда в Кукмор учился в мусульманской школе в Башкирии, а во время нападения он выкрикивал: "Аллаху акбар, я вас всех убью". Агентство "Интерфакс" отмечало, что нападавший состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму.

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