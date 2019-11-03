В Татарстане застрелили напавшего на полицейских подростка

В Татарстане застрелен подросток, напавший с ножом на полицейских в районном отделе полиции. В ночь на пятницу, 30 октября, 16-летний молодой человек попытался поджечь здание отдела полиции в городе Кукмор, затем при попытке задержания он нанес не менее трех ударов ножом полицейскому, сообщает Следственный комитет РФ. "Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков", - говорится далее в заявлении.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям за терроризм и посягательство на жизнь полицейского. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Нападавший состоял на учете как склонный к экстремизму

По данным татарстанского издания "Бизнес Online", предполагаемый преступник до переезда в Кукмор учился в мусульманской школе в Башкирии, а во время нападения он выкрикивал: "Аллах акбар, я вас всех убью". В свою очередь Lenta.ru пишет о видеообращении, оставленном подростком в соцсетях перед нападением. Запись уже заблокирована Роскомнадзором, указывает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Интерфакс" указывает, что нападавший состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. Пострадавший полицейский госпитализирован, его состояние не опасно для жизни, сообщило МВД Татарстана.

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