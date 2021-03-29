В США в результате стрельбы на почтовом складе погибли 8 человек

В США в результате стрельбы на почтовом складе курьерской службы Fedex в городе Индианаполис поздно вечером в четверг, 15 апреля, погибли не менее восьми человек. Тела погибших обнаружены на территории склада, сообщила полиция, добавив, что имеются также раненые, которые госпитализированы с огнестрельными ранениями. Тяжесть ранений не уточняется. По словам полиции, стрелок покончил с собой.

Полиция была вызвана в логистический центр Fedex возле аэропорта Индианаполиса незадолго до полуночи. Близлежащие дороги были перекрыты.

Представитель Fedex в интервью американским СМИ назвал случившее трагическим инцидентом. "Безопасность является для нас высшим приоритетом, и наши мысли - со всеми пострадавшими. Мы работаем над тем, чтобы собрать больше информации и сотрудничаем со следственными органами", - сказал он.

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