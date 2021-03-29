 В США в результате стрельбы на почтовом складе погибли 8 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2021

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Мир

В США в результате стрельбы на почтовом складе погибли 8 человек

Инцидент произошел в логистическом центре курьерской службы Fedex в Индианаполисе. По данным полиции, стрелок покончил с собой.

На месте стрельбы в Индианаполисе

На месте стрельбы в Индианаполисе

В США в результате стрельбы на почтовом складе курьерской службы Fedex в городе Индианаполис поздно вечером в четверг, 15 апреля, погибли не менее восьми человек. Тела погибших обнаружены на территории склада, сообщила полиция, добавив, что имеются также раненые, которые госпитализированы с огнестрельными ранениями. Тяжесть ранений не уточняется. По словам полиции, стрелок покончил с собой.

Полиция была вызвана в логистический центр Fedex возле аэропорта Индианаполиса незадолго до полуночи. Близлежащие дороги были перекрыты.

Представитель Fedex в интервью американским СМИ назвал случившее трагическим инцидентом. "Безопасность является для нас высшим приоритетом, и наши мысли - со всеми пострадавшими. Мы работаем над тем, чтобы собрать больше информации и сотрудничаем со следственными органами", - сказал он.

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    В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы

    Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

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    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

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    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

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    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

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    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


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