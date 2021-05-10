 На вечеринке в Колорадо погибли не менее семи человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.05.2021

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Мир

На вечеринке в Колорадо погибли не менее семи человек

В доме-трейлере, где проходило празднование дня рождения, мужчина открыл стрельбу на глазах у детей. Убив пятерых человек, он покончил с собой. Еще один человек скончался позже в больнице.

Автомобили и полицейское ленточное ограждение на месте трагедии в Колорадо-Спрингс

На месте трагедии в Колорадо-Спрингс

Не менее семи человек стали жертвами инцидента с применением огнестрельного оружия на вечеринке в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), сообщили в воскресенье, 9 мая, в местном полицейском управлении.

По версии правоохранительных органов, сразу после полуночи по местному времени вооруженный мужчина, имени которого власти не раскрывают, зашел в дом-трейлер, где проходило празднование дня рождения. На глазах у присутствовавших там детей он застрелил свою подругу и еще четырех человек, после чего покончил с собой.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила, помимо шести тел, еще одного человека с тяжелыми ранениями, который позднее скончался в больнице. Дети при нападении не пострадали и были отправлены к родственникам.

Мотивы нападавшего пока не установлены, полиция начала расследование инцидента.

В конце марта президент США Джозеф Байден уже выступал с заявлением по поводу другого инцидента со стрельбой в Колорадо, жертвами которой стали десять человек, в том числе один полицейский. Глава Белого дома тогда призвал законодателей в Сенате и Палате представителей Конгресса США начать действовать и ввести, в частности, запрет на штурмовое оружие.

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    В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы

    Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

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    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

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    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

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    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

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    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


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