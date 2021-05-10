На вечеринке в Колорадо погибли не менее семи человек

Не менее семи человек стали жертвами инцидента с применением огнестрельного оружия на вечеринке в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), сообщили в воскресенье, 9 мая, в местном полицейском управлении.
По версии правоохранительных органов, сразу после полуночи по местному времени вооруженный мужчина, имени которого власти не раскрывают, зашел в дом-трейлер, где проходило празднование дня рождения. На глазах у присутствовавших там детей он застрелил свою подругу и еще четырех человек, после чего покончил с собой.
Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила, помимо шести тел, еще одного человека с тяжелыми ранениями, который позднее скончался в больнице. Дети при нападении не пострадали и были отправлены к родственникам.
Мотивы нападавшего пока не установлены, полиция начала расследование инцидента.
В конце марта президент США Джозеф Байден уже выступал с заявлением по поводу другого инцидента со стрельбой в Колорадо, жертвами которой стали десять человек, в том числе один полицейский. Глава Белого дома тогда призвал законодателей в Сенате и Палате представителей Конгресса США начать действовать и ввести, в частности, запрет на штурмовое оружие.
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В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы
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Есть раненые
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Преступница могла покончить с собой
В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.
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Слова сочувствия и поддержки
Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".
Автор: Екатерина Венкина