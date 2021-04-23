МИД РФ вызвал послов стран Балтии и Словакии

Министерство иностранных дел РФ вызвало послов Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии в Москве. Главы четырех европейских дипмиссий вызваны на Смоленскую площадь 28 апреля, сообщило во вторник, 27 апреля, российское ведомство.

Несколько дней назад Словакия и страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. 22 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что три сотрудника российской дипмиссии должны покинуть страну в течение семи дней. На следующий день три балтийских государства также заявили о выдворении российских дипломатов по обвинению в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. При этом Латвия и Эстония выслали по одному человеку, Литва - двух.

Конфликт между Россией и Чехией

Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.

Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Затем Чехия объявила о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве. Позже он пояснил, что в посольстве Чехии в Москве останутся семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.

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