Трагедия в Казани: скорбим

В результате вооруженного нападения на школу в Казани погибли девять человек, семеро из них - дети. Сергей Елкин о черном дне не только для Казани. Скорбим мы все.
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Массовые убийцы вроде Андерса Брейвика или мюнхенского стрелка часто находят подражателей. Очень скоро за их преступлениями следуют новые - и это не совпадение, говорят ученые.