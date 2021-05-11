 Трагедия в Казани: скорбим | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.05.2021

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Россия

Трагедия в Казани: скорбим

В результате вооруженного нападения на школу в Казани погибли девять человек, семеро из них - дети. Сергей Елкин о черном дне не только для Казани. Скорбим мы все.

Трагедия в Казани: слово Казань на черном фоне

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