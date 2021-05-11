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Трагедия в Казани: скорбим

В результате вооруженного нападения на школу в Казани погибли девять человек, семеро из них - дети. Сергей Елкин о черном дне не только для Казани. Скорбим мы все.

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Смотреть видео 03:01 Поделиться Можно ли было предотвратить стрельбу в Керчи? Отправить Facebook Vkontakte EMail Odnoklassniki Telegram Мой круг Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/36nVM Как предотвратить стрельбу в учебном заведении: мнение психологов

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