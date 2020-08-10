Фармрынок РФ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармкомпании и участников российского рынка КИ, призвала Минздрав России отложить государственную регистрацию вакцины "Гам-Ковид-Вак2", разработанной в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом говорится в обращении ассоциации, направленном главе ведомства Михаилу Мурашко. Выдержки из письма приводит в понедельник, 10 августа, издание "Фармацевтический вестник".

"Это новая вакцина, она пока не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования", - утверждается в послании.

Авторы обращения считают, что ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в гонке вакцин и лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей.

Представители АОКИ напоминают, что золотым стандартом являются рандомизированные двойные слепые плацебоконтролируемые клинические исследования. При этом при разработке "Гам-Ковид-Вак2" эта процедура пока не была выполнена, подчеркивает "Фармацевтический вестник".

"С сожалением приходится констатировать, что российский регулятор готов ввести в гражданский оборот вакцину, отвечающую гораздо более низким требованиям и, соответственно, менее безопасную и эффективную", - считают авторы обращения.

"У нас очень строгие процедуры одобрения"

Ранее сообщалось, что Россия, возможно, первой в мире получит сертифицированную вакцину от коронавируса. Так, источник сообщил "Интерфаксу", что регистрация вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, ожидалась 10-12 августа, а начало производства для гражданских лиц - 15 августа. В интервью телеканал CNN Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, финансировавшего разработку, сравнил это событие с запуском первого искусственного спутника Земли. "Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника в космосе. То же самое будет и с вакциной. Россия получит ее первой", - говорил он. При этом, по словам Дмитриева, первая и вторая фазы испытаний показали, что иммунитет приобрели 100 процентов добровольцев. "У нас очень строгие процедуры одобрения", - добавил он при этом.

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