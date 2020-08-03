 Росстат и оперштаб разошлись в числе смертей от COVID-19 в июне | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 07.08.2020

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Коронавирус

Росстат и оперштаб разошлись в числе смертей от COVID-19 в июне

Оперативный штаб в России назвал коронавирусную инфекцию основной причиной 4681 смерти в июне. Росстат насчитал 11 917 летальных исходов среди инфицированных, в 5448 из них основной причиной стало заболевание COVID-19.

Дезинфекция подземного перехода в Москве

В России имеется расхождение в официальных данных о смертности среди людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Вызванное вирусом заболевание COVID-19 в июне стало основной причиной смерти 5448 человек, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата), обнародованных в пятницу, 7 августа. В то же время оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации называл инфекцию основной причиной смерти 4681 пациента.

Росстат выделяет еще три группы погибших, у которых был выявлен новый коронавирус. В первой из них COVID-19 предполагается основной причиной смерти, но эксперты еще исследуют результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции (1589 случаев в июне). Во второй заболевание способствовало появлению осложнений, ускоривших смерть пациента (1399 случаев). К третьей группе эксперты относят летальные исходы, на которые обнаруженная инфекция никак не повлияла (3481 случая).

Представители оперштаба заявили, что учитывают лишь те летальные исходы, в которых COVID-19 является основной причиной смерти. Они объяснили разницу в июньских показателях тем, что штаб берет данные непосредственно из медицинских организаций, а Росстат получает их из записей актов гражданского состояния.

Всего в России вирус SARS-CoV-2 обнаружен у 877 135 человек, подсчитали в оперативном штабе. За период наблюдений в стране скончались 14 725 больных с COVID-19, выздоровевшими считаются 683 592 человека. Россия уступает по числу подтвержденных заражений лишь США, Бразилии и Индии.

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