 Что известно о нападении на школу в Казани | Новости из Германии о России | DW | 11.05.2021

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Россия

Что известно о нападении на школу в Казани

В результате стрельбы в казанской школе убиты семь школьников и двое взрослых, ранены около двадцати человек. DW собрала основные факты о преступлении.

Автомобили полиции и скорой помощи у казанской гимназии №175

Автомобили полиции и скорой помощи у казанской гимназии №175

Трагические события в столице Татарстана Казани во вторник, 11 мая, унесли жизни девяти человек, еще около двух десятков получили ранения. DW собрала основные факты, известные на данный момент.

Преступление

Утром в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани шли занятия. В промежутке от 9.00 до 9.30 утра к зданию подошел вооруженный ружьем 19-летний бывший выпускник Ильназ Галявиев. Здание не охранялось, так как от услуг частного охранного предприятия отказались из-за пандемии. По данным "Коммерсанта", преступник открыл огонь еще на улице - ему пытался помешать войти в школу один из ее сотрудников, который был ранен выстрелом. Поскольку входная дверь оказалась заблокирована, Галявиев подорвал ее самодельным взрывным устройством. Затем он стал стрелять внутри здания, пробуя войти в разные классы.

После первых выстрелов и взрыва по громкой связи объявили о необходимости закрыться в классах, но в попытке спастись бегством некоторые дети выпрыгивали из окон. На третьем этаже Галявиев сумел войти в один из классов, где убил большинство своих жертв. Стрелок действовал в одиночку и был задержан - сдался сам, прекратив огонь, когда к зданию подъехали полиция и Росгвардия.

Кто пострадал

Убиты семь школьников. Как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, погибшие дети - ученики восьмого класса, среди них четыре мальчика и три девочки. "РБК" со ссылкой на Минниханова сообщает о двоих погибших взрослых - школьном учителе и сотруднице школы. По данным "Коммерсанта", была застрелена учительница, находившаяся в классе вместе с убитыми детьми. Минздрав Татарстана сообщил, что в больницах находится 21 раненый, среди них 18 детей, шестеро в тяжелом состоянии. Утром 12 мая будет принято решение о необходимости их эвакуации для лечения в Москве.

Личность преступника

Силовики в Казани

Силовики в Казани

О совершившем нападение на школы Ильназе Галявиеве известно, что он учился на программиста в колледже Университета управления "ТИСБИ", но был отчислен в конце апреля. Почти сразу после этого молодой человек получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья Hatsan Escort PS. От своего дома к школе он прошел, не скрывая оружия. Еще 4 мая Галявиев начал вести Telegram-канал, в котором публиковал посты ненавистнического характера. Однако эти сообщения остались незамеченными правоохранительными органами.

Реакция властей и оппозиции

Сотрудники МВД и Росгвардии в Татарстане переведены на усиленный режим работы, который будет действовать одну неделю, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. 12 мая объявлен в Татарстане днем траура. Следственный комитет РФ возбудил дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Минпросвещения РФ рекомендовало усилить меры безопасности в школах, колледжах и детских садах.

В Госдуме РФ прошло экстренное заседание рабочей группы по контролю за оружием при комитете по безопасности. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо обсудить запрет на анонимность в интернете, чтобы "снизить объем контента, пропагандирующего насилие". В свою очередь соратник Алексея Навального - Леонид Волков - высказал мнение, что запреты не помогут в борьбе с подобными преступниками-одиночками.

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    Стрельба в гимназии № 175

    11 мая в Казани в гимназии № 175, которая расположена на улице Джаудата Файзи, произошла стрельба. 19-летний нападавший открыл огонь на одном из этажей здания, где проходили занятия.

  • Люди вокруг машины реанимации

    Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

    Десятки пострадавших в результате стрельбы в гимназии

    В результате стрельбы в гимназии погибли 9 человек, ученики восьмого класса, а также учительница. Пострадали не менее 20 человек. 8 учеников школы в возрасте от 9 до 15 лет находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие - в состоянии средней тяжести, среди них - учащиеся в возрасте от 7 до 9 лет, а также женщина 50 лет и мужчина 62 лет, возраст еще одного пострадавшего уточняется.

  • Полиция у здания гимназии

    Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

    Что известно о нападавшем

    Стрельбу в гимназии открыл 19-летний Ильназ Галявиев. Он задержан сотрудниками Росгвардии и передан полиции. Задержанный обучался в колледже при Татарском институте содействия бизнесу, но был отчислен в апреле из-за академической задолженности. Он не состоял в группах экстремистского характера и не привлекался к ответственности. Мотивом для нападения на гимназию могли стать "месть и ненависть".

  • Росгвардия у здания гимназии

    Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

    Откуда у нападавшего оружие?

    Как сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, задержанный владел оружием на законных основаниях. Напавший на гимназию 19-летний юноша получил охотничий билет 16 февраля и через два месяца купил и зарегистрировал гладкоствольное ружье турецкого производства Hatsan escort.

  • Эвакуация раненых во время нападения на гимназию

    Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

    Кто охранял гимназию

    Гимназию раньше охраняло частное охранное предприятие, но во время пандемии коронавируса родители школьников отказались от услуг охранников. Как сообщают СМИ, первой преградила путь стрелку вахтерша. Она успела нажать тревожную кнопку, вызвав Росгвардию. По информации СМИ, вахтерша ранена.

  • У входа в здание гимназии

    Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

    Безопасность в учебных заведениях

    Прокуратура Татарстана начала проверку по факту нападения на гимназию. Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях ЧП. Минпросвещения РФ рекомендовало всем дошкольным и учебным заведениям РФ усилить меры безопасности. В письме с рекомендациями, направленном в регионы РФ, содержатся правила для обеспечения сохранения жизни, здоровья учащихся и сотрудников организаций.

  • Рустам Минниханов

    Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

    Было ли нападение терактом?

    В Казани прошло экстренное заседание антитеррористической комиссии Татарстана с участием главы республики Рустама Минниханова. Семьи погибших при трагедии получат по 1 млн рублей, выплаты пострадавшим составят 400 тысяч при ранениях тяжелой и средней тяжести и 200 тысяч - легкой степени. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

  • Родители у входа в гимназию

    Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

    В Татарстане траур

    12 мая объявлен в Татарстане днем траура. Родным и близким погибших продолжают выражать соболезнования. Жители Москвы и Санкт-Петербурга и других городов РФ организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана, куда люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи.

    Автор: Наталья Позднякова


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