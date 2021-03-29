Что известно о нападении на школу в Казани

Трагические события в столице Татарстана Казани во вторник, 11 мая, унесли жизни девяти человек, еще около двух десятков получили ранения. DW собрала основные факты, известные на данный момент.

Преступление

Утром в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани шли занятия. В промежутке от 9.00 до 9.30 утра к зданию подошел вооруженный ружьем 19-летний бывший выпускник Ильназ Галявиев. Здание не охранялось, так как от услуг частного охранного предприятия отказались из-за пандемии. По данным "Коммерсанта", преступник открыл огонь еще на улице - ему пытался помешать войти в школу один из ее сотрудников, который был ранен выстрелом. Поскольку входная дверь оказалась заблокирована, Галявиев подорвал ее самодельным взрывным устройством. Затем он стал стрелять внутри здания, пробуя войти в разные классы.

После первых выстрелов и взрыва по громкой связи объявили о необходимости закрыться в классах, но в попытке спастись бегством некоторые дети выпрыгивали из окон. На третьем этаже Галявиев сумел войти в один из классов, где убил большинство своих жертв. Стрелок действовал в одиночку и был задержан - сдался сам, прекратив огонь, когда к зданию подъехали полиция и Росгвардия.

Кто пострадал

Убиты семь школьников. Как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, погибшие дети - ученики восьмого класса, среди них четыре мальчика и три девочки. "РБК" со ссылкой на Минниханова сообщает о двоих погибших взрослых - школьном учителе и сотруднице школы. По данным "Коммерсанта", была застрелена учительница, находившаяся в классе вместе с убитыми детьми. Минздрав Татарстана сообщил, что в больницах находится 21 раненый, среди них 18 детей, шестеро в тяжелом состоянии. Утром 12 мая будет принято решение о необходимости их эвакуации для лечения в Москве.

Личность преступника

Силовики в Казани

О совершившем нападение на школы Ильназе Галявиеве известно, что он учился на программиста в колледже Университета управления "ТИСБИ", но был отчислен в конце апреля. Почти сразу после этого молодой человек получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья Hatsan Escort PS. От своего дома к школе он прошел, не скрывая оружия. Еще 4 мая Галявиев начал вести Telegram-канал, в котором публиковал посты ненавистнического характера. Однако эти сообщения остались незамеченными правоохранительными органами.

Реакция властей и оппозиции

Сотрудники МВД и Росгвардии в Татарстане переведены на усиленный режим работы, который будет действовать одну неделю, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. 12 мая объявлен в Татарстане днем траура. Следственный комитет РФ возбудил дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Минпросвещения РФ рекомендовало усилить меры безопасности в школах, колледжах и детских садах.

В Госдуме РФ прошло экстренное заседание рабочей группы по контролю за оружием при комитете по безопасности. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо обсудить запрет на анонимность в интернете, чтобы "снизить объем контента, пропагандирующего насилие". В свою очередь соратник Алексея Навального - Леонид Волков - высказал мнение, что запреты не помогут в борьбе с подобными преступниками-одиночками.

Смотрите также: