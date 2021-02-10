 Почему во Франции не назовут школу в честь убитого исламистом учителя | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 10.02.2021

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Европа

Почему во Франции не назовут школу в честь убитого исламистом учителя

Из-за страха оказаться мишенью религиозных фанатиков представители французской школы, которую хотели назвать в честь погибшего от рук исламиста учителя, отказались от этой идеи.

Портрет убитого учителя Самюэля Пати

Портрет убитого учителя Самюэля Пати

О школе под названием "Эвкалипты", расположенной во французской коммуне Ольюль, неподалеку от Тулузы, перестали говорить в прессе. "Мы не хотим делать никаких заявлений и стремимся восстановить мирную атмосферу", - написала в ответ на просьбу DW об интервью Сандра Оливьер - учительница математики в этой школе и представитель профсоюза учителей SNES-FSU.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на церемонии прощания с учителем Самюэлем Пати, 21 октября 2020 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон на церемонии прощания с учителем Самюэлем Пати, 21 октября 2020 года

Молчит и Роберт Беневенти - мэр коммуны Ольюль, представляющий консервативную партию "Республиканцы". Его предложение переименовать школу в честь убитого исламистом учителя истории Самюэля Пати провалилось из-за несогласия учителей, родителей и учеников. Это обстоятельство вызвало неоднозначную оценку общественности и наглядно показало царящий во Франции раскол мнений в вопросе о разделении школы и религии.

Ранее в эфире телеканала France 3 Беневенти подчеркнул, что посредством переименования школы он хотел выразить почтение учителю, убитому при страшных обстоятельствах. "Для меня это был бы важный символ нашей республики", - указал политик. В октябре 2020 года молодой исламский террорист с чеченскими корнями напал на Пати под Парижем и отрезал ему голову, после того как учитель показал во время урока карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. 

В январе 2015 года двое исламистов совершили нападение на редакцию этого журнала, в результате чего погибли 12 человек. Идею переименования школы "Эвкалипты" в честь Самюэля Пати должен был поддержать ее совет, состоящий из представителей учителей, родителей и учеников. Однако онлайн-опрос показал, что большинство из них против присвоения школе имени убитого педагога. После этого Беневенти решил отказаться от этого проекта.

Боязнь превратиться в мишень для террористов

Причины такого решения учительница математики Сандра Оливьер объяснила в интервью телеканалу France 3. "Конечно, мы хотим почтить память нашего коллеги, но не таким образом. Переименование школы в его честь превратило бы нас в мишень. Нам следует избегать такого риска", - отметила она. 

Акция в память об убитом учителе

Акция в память об убитом учителе

Кроме того, Пати никак не был связан со школой, а улица, на которой она расположена, уже и так носит имя жандарма, пожертвовавшего в 2018 году своей жизнью, чтобы спасти заложника, добавила учительница. "Это много памятных наименований для одной школы. Учреждению, которое работает с детьми, они придали бы грустную ауру", - считает Оливьер.

Отказ от переименования школы вызвал большой общественный резонанс. Некоторые называли это решение "добровольным подчинением насилию" и даже "бесчестьем". По мнению Янниса Родера, главы Центра мониторинга в сфере образования фонда имени Жана Жореса, учителя пошли на попятную из-за страха. "Исламисты скоро выиграют битву за умы - ведь учителя даже не вступают в борьбу", - говорит он в интервью DW. Сам Родер преподает историю в предместье Парижа Сен-Дени.

По данным социсследования, проведенного по заказу фонда Жана Жореса и редакции Charlie Hebdo в начале 2021 года, 42 процента опрошенных учителей признали, что занимались самоцензурой, рассматривая на уроке религиозные темы, чтобы избежать проблем. "Я понимаю нежелание рисковать своей жизнью. Однако с 2015 года, со времени повторяющихся с тех пор терактов мы больше не живем в безопасности, которая окружала нас на протяжении 70 лет. Госслужащие обязаны защищать ценности республики", - убежден учитель.

Проблема разделения школы и религии

Нежелание родителей и учителей называть школу в честь Самюэля Пати считает признаком глубокого кризиса и Михаэла Александра Тюдор - доцент на кафедре изучения СМИ и социологии в Университете Монпелье III имени Поля Валери, расположенном на юге Франции. Решение совета школы "Эвкалипты" она называет выражением растущего недоверия к политикам, а также разобщенности французов в вопросе разделения школы и церкви. "У людей складывается впечатление, что политики эксплуатируют подобные символы, чтобы сделать карьеру, и при этом подвергают опасности других", - комментирует Тюдор сложившуюся ситуацию в интервью DW.

Цветы в память об убитом исламистом учителе

Цветы в память об убитом исламистом учителе

Кроме того, некоторые уже не уверены в том, что принцип разделения школы и религии в его нынешней форме отвечает их представлениям, продолжает эксперт. "Люди думают, что все это связано лишь с осуждением ислама. Поэтому само понятие "разделение школы и церкви" следует переосмыслить, чтобы не стричь всех мусульман под одну гребенку", - указывает Тюдор.

Эксперт считает законопроект "Об усилении республиканских принципов", обсуждающийся в данный момент в парламенте Франции, началом необходимой в этой сфере дискуссии. 

Какие школы были названы в честь Самюэля Пати

И все же на сегодняшний день ситуация в коммуне Ольюль кажется скорее исключением, чем правилом. Так, администрация города Безье, расположенного в трехстах километрах от этой коммуны, в департаменте Эро, недалеко от побережья Средиземного моря, уже постановила назвать в честь Пати начальную школу. Для этого действующую школу собираются расформировать и осенью 2022 года открыть снова, уже под новым названием.  

В коммуне Кап-д'Ай, расположенной в 180 километрах от коммуны Ольюль, в регионе Прованс, городской совет спустя всего несколько дней после убийства учителя Пати переименовал в его честь бывшую школу имени Святого Антуана. Табличку с новым названием должны повесить на стене школы в июне.

Мэр коммуны Кап-д'Ай Ксавьер Бек, являющийся, как и мэр коммуны Ольюль Роберт Беневенти, членом партии "Республиканцы", назвал переименование школы само собой разумеющимся делом, несмотря на петицию против этой инициативы, собравшей 300 подписей. "Мы должны защищать нашу цивилизацию и нашу демократию, безапелляционно отстаивая идеалы", - пояснил Бек в интервью DW. "Нам больше нельзя отступать перед лицом террора", - добавил он. 

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    Автор: Михаил Бушуев


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