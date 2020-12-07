Запрет на справки о девственности: как Франция борется с исламизмом

В среду, 9 декабря, правительство Франции рассмотрит законопроект "Об усилении республиканских принципов", который не только позволит ужесточить контроль над мечетями и исламскими организациями, но и - в целях борьбы с радикализмом - затронет практически все сферы общественной жизни. Почему эти меры называют беспрецедентными и за что их критикуют в самой Франции - в материале DW.

"Закон против исламистского сепаратизма"

В начале октября в своей речи "Республика в действии" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что религиозные радикалы, просочившиеся в некоторые общественные организации мусульман, пытаются создать в стране параллельное общество и насаждают "исламистский сепаратизм". Чтобы этого не допустить, президент предложил принять закон, направленный против разделения общества.

Президент Франции Макрон представляет свою концепцию "исламистского сепаратизма", 2 октября

Среди его основных положений подготовленного законопроекта - защита светскости и "нейтралитета при предоставлении общественных услуг", которые подразумевают, например, отказ от введения конфессиональных меню в столовых, запрет на раздельное посещение бассейнов мужчинами и женщинами или запрет на выдачу справок о девственности. Также документ предусматривает усиление контроля над общественными организациями и возможность их распустить или лишить госфинансирования, если они нарушат "республиканские принципы".

Особое внимание планируется уделить школьному образованию. В связи с тем, что во многих мусульманских кварталах принято забирать детей из школы на домашнее обучение, глава государства хочет ввести обязанность посещать школу для всех детей начиная с трехлетнего возраста, строго ограничив домашнее обучение, в частности, медицинскими показаниями. После убийства учителя Самюэля Пати 16 октября законопроект дополнили пунктом о наказании за разжигание ненависти в интернете.

Разобщенность мусульманских организаций во Франции

Одно из ключевых положений нового законопроекта, о котором Макрон упомянул в своей речи, - создание "просвещенного" или "французского" ислама, который глава государства противопоставил насаждаемому извне "сепаратизму".

По замыслу Макрона, мечети и религиозные общины необходимо освободить от идеологического и финансового влияния из-за рубежа и начать подготовку собственных религиозных кадров. С этой целью он обратился к Французскому совету по делам мусульманского вероисповедания (CFCM) с предложением подписать "хартию светских ценностей" и создать "Совет имамов", который в дальнейшем должен будет проводить сертификацию религиозных деятелей.

Президент Франции Макрон объявил о начале решительных действий против радикального ислама

Однако проблема заключается в том, что Союз CFCM, который представляет на государственном уровне входящие в него исламские организации и является посредником между мусульманскими общинами и политиками, на протяжении многих лет так и не снискал всеобщей поддержки со стороны верующих во Франции.

"У нас очень раздробленная исламская община со множеством местных групп, некоторые из них снова организуются в более крупные объединения, - поясняет Анн-Лор Цвиллинг, которая в Страсбургском университете занимается исследованием религиозных меньшинств. - Некоторые из них представлены в CFCM, другие - нет. Порядок избрания членов CFCM также вызывает споры по сей день".

Зарубежным имамам могут отказать в визе

До сих пор обучение имамов было организовано за границей, они приезжали во Францию из Турции, Марокко и Алжира на регулярной основе. Это вызывало недовольство в политических кругах и у значительной части общества. "Имамы, которых отправляют во Францию, часто не знакомы с французской культурой. Они также не осознают принципа разделения религии и государства", - указывает Сильви Тосер-Анго из университета Париж-Эст Кретей, которая изучает тему ислама в контексте немецкой и французской систем образования.

Президент Макрон еще весной объявил, что постепенно прекратит практику "командированных имамов". Если вид на жительство во Франции у имамов из Турции, Алжира или Марокко истечет в течение следующих трех лет, то им могут запретить въезд в страну с 2024 года.

Почему сложно обучить имамов во Франции

Вместе с тем эксперты обращают внимание на трудности, которые могут возникнуть в связи с подготовкой местных религиозных деятелей. Как отмечает Анн-Лор Цвиллинг, приглашенные имамы выгоднее для мечетей, так как 80 процентов их ресурсов - это частные пожертвования верующих. Имамы, выписанные из-за границы, позволяют сократить эти расходы, так как многие из них получают жалованье из-за рубежа.

Сейчас во Франции действует более 2600 мечетей

Есть и другие причины. "С точки зрения общин, имамом должен быть тот, кто знает Коран, может должным образом читать его вслух и хорошо проповедовать. Люди не просят кого-то, кто может научно интерпретировать Коран или вести межконфессиональный диалог", - продолжает Цвиллинг. По ее словам, часто имамы мало зарабатывают и вынуждены, помимо религиозной деятельности, находить себе основное занятие, дающее доход. Поэтому сложное и дорогостоящее обучение пока что не выглядит для них привлекательным.

Запрет справок о девственности

Посредством нового закона французское правительство также хочет юридически запретить выдачу справок о девственности, которые могут потребовать родственники мусульманских девушек, чтобы "защитить честь семьи". И ВОЗ, и правозащитная организация Amnesty International решительно осуждают такие проверки, указывая на нарушение прав человека. Тем не менее французские борцы за права женщин считают идею правительства контрпродуктивной.

"Это стратегия стигматизации мусульманского меньшинства, - считает французская писательница и социолог Каутар Арши. - Этот закон позволит штрафовать врачей, которые проводят проверки на девственность. Но он, в свою очередь, нарушает принцип отделения религии от государства, республиканские ценности и республиканский пакт".

Гинеколог Гада Хатем полагает, что запрет на выдачу справок о девственности может ухудшить положение женщин, которые с помощью такой справки получали шанс защитить себя от насилия со стороны родственников. Запрет не изменит менталитет этих людей, убеждена Хатем: "Мы должны сделать так, чтобы родители впитали идеи об уважении к правам женщин и чтобы это отразилось на воспитании их дочерей".

Вмешательство государства в сферу религии?

О необходимости борьбы с религиозным экстремизмом во Франции заговорили после терактов 2015 года. Убийство учителя истории Самюэля Пати этой осенью и последовавшая затем серия атак в разных городах Франции ужесточили риторику и политику властей в отношении радикалов. Еще до обсуждения нового законопроекта правительство перешло к активным действиям. Так, 3 декабря глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил о проверках в мечетях и других культовых сооружениях. 76 из них заподозрили в пропаганде сепаратизма.

Жеральд Дарманен

Как признают эксперты и местные СМИ, масштабная кампания по наблюдению за мечетями не имеет прецедентов в истории Франции. Как и попытки светского государства, традиционно державшегося в стороне от религиозных вопросов, урегулировать разные аспекты жизни мусульманской общины.

Нынешнее французское правительство также декларирует принцип невмешательства государства в церковную жизнь, однако исламские религиозные общины теперь явно находятся под более жестким контролем. Вместе с тем, подчеркивают эксперты, тот факт, что мечети пока находятся в собственности культовых ассоциаций и не имеют центрального управления, мешает осуществлению планов властей.

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