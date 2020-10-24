Франция на фоне серии терактов проверит 76 мечетей

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, после недавней серии терактов в стране, распорядился о проверке 76 мечетей. "76 мечетей сегодня находятся под подозрением в сепаратизме. В ближайшие дни эти культовые объекты будут поставлены под контроль. Если подозрения в их отношении подтвердятся, я потребую их закрытия", - написал Дарманен в своем микроблоге в Twitter в четверг, 3 декабря, отметив что речь идет о "масштабной и беспрецедентной акции".
В окружении министра подтвердили сообщение газеты Le Figaro о том, что под усиленный контроль будут взяты 16 мечетей в Париже и окрестностях и еще 60 - в других районах Франции. Эти мечети либо противились закрытию, либо давали площадку имамам, которых считают пропагандистами ненависти или лицами, представляющими угрозу для безопасности.
После недавнего нападения на церковь в Ницце и убийства учителя Самюэля Пати в Париже, правительство Франции ужесточило меры против предполагаемых исламистов. Дарманен распорядился о временном закрытии одной из мечетей к северу от Парижа, которая поддерживала призывы к убийству Пати. Самюэль Пати был обезглавлен россиянином чеченского происхождения после того, как показал детям на школьном уроке карикатуры на пророка Мохаммеда.
Министр уверен в лояльности большинства мусульман
Жеральд Дарманен, отдавая распоряжение о проверке 76 мечетей, подчеркнул, что речи об "общей радикализации" французских мусульман не идет, почти все французские мусульмане, по его словам, уважают законы страны, а 76 подлежащих контролю мечетей - лишь крошечная часть из 2600 мусульманских храмов во Франции.
Во Франции, по оценкам, проживает около пяти миллионов мусульман. Это крупнейшая мусульманская община в Европе.
Глава МВД Франции объявил о проверке мечетей на фоне массовых протестов в стране против полицейского насилия. Возмущение общественности вызвало, в частности, жестокое обращение полицейских с чернокожим музыкальным продюсером в Париже. Запись этого инцидента попала в интернет и вызвала шквал протестов. Четырем полицейским предъявлено обвинение в преднамеренном применении силы. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся позором для Франции.
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Автор: Михаил Бушуев