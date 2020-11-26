Во Франции спорят о новом законе. При чем здесь беженцы и фото полицейских?

Французские полицейские, разгоняя в начале этой недели акцию протеста беженцев на площади Республики в Париже, пускали в ход дубинки и слезоточивый газ, били и пинали ногами мирных демонстрантов и наблюдателей, применили силу, снося палатки, в которых сидели мигранты. Пострадал как минимум один журналист. Фотографии и видео разгона быстро разошлись по интернету, были показаны и по телевидению.

Акцию в центре Парижа организовала неправительственная организация в поддержку беженцев и мигрантов: в основном бежавшие с родины афганцы расположились в почти 500 палатках, протестуя против сноса лагеря в северном пригороде французской столицы Сен-Дени и бедственного положения людей. Французская полиция постоянно демонтирует нелегальные лагеря беженцев, но они тут же образуются в другом месте, потому что власти не могут расселить их обитателей.

На площади Республики в Париже были установлены около 500 палаток

Действия полиции на площади Республики вызвали резкую реакцию в обществе. Мэр Парижа Анн Идальго в письме министру внутренних дел Жеральду Дарманену выразила недовольство "жестоким и непропорциональным применением силы". Дарманен, которого президент Эмманюэль Макрон ввел в правительство как сторонника жестких мер, дистанцировался от операции в Париже - он назвал ее "шокирующей", распорядился расследовать ее обстоятельства, пообещав, что виновные полицейские будут наказаны. Но в то же время он выразил доверие префекту столичной полиции Дидье Лаллеману, заявив: "Я не обвиняю всех полицейских, которые были на площади, а также и полицейское руководство за действия отдельных лиц".

Новый закон о безопасности во Франции

Уже не в первый раз французскую полицию обвиняют в чрезмерном применении силы. Начиная с 2018 года речь шла, в первую очередь, о демонстрациях "желтых жилетов", на которых дело порой доходило до эскалации с обеих сторон. Однако акция протеста в минувший понедельник проходила вполне мирно, и, тем не менее, парижская префектура оправдывала свои действия: дескать, ее сотрудники прекратили "незаконное занятие общественного пространства".

Демонстрация на площади Республики прошла накануне голосования в парламенте о "законе о глобальной безопасности". Особенно сильной критике подверглась его 24-я статья, накладывающая штрафы за фото- и видеосъемку отдельных полицейских, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности отдельных чиновников". За новое правонарушение можно получить год тюрьмы или штраф в 45 тысяч евро.

Эта статья была включена в текст законопроекта под нажимом полицейских профсоюзов, которые жалуются на рост насилия в отношении полицейских. Однако журналистские объединения и правозащитники опасаются "несоразмерного нападения на свободу слова".

Резкую критику вызвало еще одно положение законопроекта, согласно которому журналисты должны предварительно зарегистрироваться для освещения демонстрации с места. Еврокомиссия уже высказала свое мнение по поводу новых предписаний, предупредив, что СМИ и "впредь должны свободно выполнять свою работу".

В чем французы обвиняют власти

Несмотря на жаркие дебаты, новый закон прошел вечером во вторник, 24 ноября, первое чтение в парламенте. Оппозиция требует, чтобы президент Макрон отозвал документ, который еще должен получить одобрение Сената, а затем вернуться в Национальное собрание.

Эмманюэля Макрона призывают отозвать новый закон

Если новый "закон о глобальной безопасности" будет принят, Эмманюэль Макрон потеряет поддержку многих своих сторонников. "Господин президент, за это мы не голосовали", - так начинается открытое письмо, подписанное 33 деятелями науки и культуры Франции, среди которых кинорежиссеры Коста-Гаврас и Ариана Мнушкина, футболист Лилиан Тюрам, известные политологи, профессора и адвокаты. "Под предлогом иллюзорной безопасности перед лицом мирового беспорядка правительство и (парламентское. - Ред.) большинство ограничивают от вашего имени наши основные свободы", - говорится в тексте послания, обращенного к главе французского государства.

Авторы письма, признавшиеся, что голосовали в 2017 году за Макрона, называют новый закон "мечтой неофашистов". По их мнению, этот документ представляет опасность для правительства в Париже, потому что оно может потерять репутацию, а применение нового параграфа может привести правительство на скамью Европейского суда в Люксембурге.

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