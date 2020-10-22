Во Франции школьников подозревают в причастности к убийству учителя

Во Франции в четверг, 26 ноября, было начато расследование в отношении еще троих школьников, которых считают возможными сообщниками убийцы учителя Самюэля Пати, показавшего во время урока карикатуры на пророка Мохаммеда. Следствие полагает, что именно эти подростки указали злоумышленнику на учителя.

Еще одну школьницу подозревают в распространении заведомо ложной информации о Пати. По сведениям французского агентства AFP, речь идет о дочери мужчины, который активно вел хейтерскую кампанию против Пати в интернете. Им следствие заинтересовалось уже в октябре.

В общей сложности на сегодняшний день в связи с убийством Самюэля Пати ведется расследование в отношении 14 человек, в том числе несовершеннолетних.

Убийство учителя Самюэля Пати

47-летний преподаватель истории, географии и обществоведения Самюэль Пати 16 октября был жестоко убит под Парижем молодым выходцем из Чечни.

Исламистское убийство учителя вызвало во Франции большой общественный резонанс

По данным французских властей, преступление, признанное терактом и вызвавшее в стране огромный общественный резонанс, было совершено по исламистским мотивам. Давая урок на тему свободы слова, Пати показал своим ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда, созданные редакцией журнала Charlie Hebdo. Готовясь к нападению на педагога, 18-летним выходец из Чечни заявил в соцсетях, что мотивом для его поступка являются именно эти карикатуры.

Антифранцузские выступления в мусульманских странах

Комментируя убийство учителя, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, а Пати - это "тихий герой" и "воплощение республики". "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", - добавил он.

Эти и подобные высказывания Макрона вызвали волну антифранцузских выступлений в Турции и ряде других мусульманских стран. При этом протестующие обвиняли Макрона в ненависти ко всем мусульманам и даже расизме.

4 ноября в письме, опубликованном в газете Financial Times, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция является такой же светской страной для мусульман, как и для христиан, иудеев, буддистов и остальных верующих. "Я никому не позволю утверждать, что Франция или ее правительство поощряют расизм в отношении мусульман", - подчеркнул он.

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