Во Франции начато более 80 расследований после убийства учителя

Полиция Франции провела рейды и обыски дома у десятков подозреваемых радикальных исламистов через три дня после убийства под Парижем учителя лицея, демонстрировавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Возбуждено более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете после нападения, сообщил в понедельник, 19 октября, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, речь идет об административном и судебном контроле в отношении лиц, которые уже ранее попадали в поле зрения разведслужб и которые привлекли к себе внимание, в частности, проповедями или сообщениями в соцсетях.

"В течение недели государственные службы посетят около 50 ассоциирующихся (с ними. - Ред.) структур. Некоторые из них, по моему предложению, поскольку того требовал президент республики, будут распущены решением Совета министров", - цитирует Дарманена французская радиостанция Europe 1. По его словам, многие из подобных ассоциаций получают государственные субсидии и имеют налоговые льготы.

Глава МВД Франции добавил, что всего под наблюдением разведслужб страны "22 тысячи человек", предположительно имеющих отношение к радикальному исламизму. "Не все они находятся во Франции, при этом активны среди них - 8 тысяч", указал Дарманен. По его словам, из этих 8 тысяч порядка 600 - иностранные граждане, которые находятся на нелегальном положении. Многие заключены в тюрьму и будут депортированы после отбытия наказания. Некоторых выслать невозможно, поскольку в странах их происхождения - в первую очередь, речь идет о Сирии и Ливии, - ведутся войны. "Кроме того, есть те, кто - родом из стран, с которыми у нас нормальные дипломатические отношения: государств Магриба, России, ряда африканских стран", - отметил министр, уточнив, что для высылки в ряде случаев необходимо согласие принимающей стороны.

Высылка предполагаемых экстремистов

Ранее агентство Reuters передало, что власти Франции намерены выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста. Порядка 180 из подлежащих депортации лиц находятся в заключении, остальные будут задержаны в ближайшее время. Высылка - реакция на убийство 47-летнего Самюэля Пати, который работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo.

Убийство преподавателя

В пятницу, 16 октября, в вагоне метро на Пати с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил преподавателя.

Нападавший был застрелен полицией. По данным следствия, это - родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по сведениям российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище. Французский президент Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом.

Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. К вечеру 18 октября были задержаны 11 подозреваемых в соучастии в преступлении. Тысячи человек в ряде городов республики приняли участие в демонстрациях в память об убитом преподавателе.

Смотрите также:

Парижская трагедия: теракты в столице Франции Три взрыва рядом со стадионом Одними из первых свидетелей террористической атаки стали участники и зрители товарищеского футбольного матча между сборными Франции и Германии на стадионе Stade de France. Весь стадион слышал три громких взрыва. Однако они были лишь частью ужасного замысла террористов.

Парижская трагедия: теракты в столице Франции Страх перед неизвестностью После матча на некоторых выходах со стадиона сначала возникла паника, потом растерянность: полицейские и сотрудники охраны из соображений безопасности долго не могли выпустить пришедших на матч, пока окончательно не прояснилась ситуация в городе.

Парижская трагедия: теракты в столице Франции Кошмар в концертном зале Террористы, судя по реконструкции событий, одновременно совершили шесть различных нападений: три взрыва у стадиона, расстрел людей в ресторанах и на улицах Парижа, а также самое кровавое нападение - на клуб и концертный зал "Батаклан" (Bataclan).

Парижская трагедия: теракты в столице Франции Свидетельство очевидца В полном зрителей зале был и журналист радиостанции Europe 1 Жюльен Пирс: "Несколько вооруженных людей вбежали, двое или трое без масок, у них было оружие, похожее на автоматы Калашникова. Они начали без разбора стрелять в толпу. Это продолжалось минут 10-15. Была жуткая паника. У них хватило времени как минимум трижды перезарядить оружие. Они были очень молодые".

Парижская трагедия: теракты в столице Франции Быстрый штурм С террористами, расстрелявшими по предварительным подсчетам до ста посетителей в "Батаклане", полиция Парижа разобралась быстро, штурмом освободив концертный зал. Во время штурма не обошлось без жертв. Общее число раненых достигает 200 человек. Погибло не менее 128 человек, по официальным данным.

Парижская трагедия: теракты в столице Франции ЧП по всей стране Президент Франции, который вечером 13 ноября смотрел футбольный матч между сборной своей страны и сборной Германии, покинул стадион и экстренно созвал кризисный штаб. Руководство страны пошло на беспрецедентный шаг, впервые после Второй мировой войны объявив чрезвычайно положение на территории всей Франции и введя пограничный контроль.

Парижская трагедия: теракты в столице Франции Ужасная ночь Ночь с пятницы на субботу была ужасной для множества жителей Парижа: стрельба и взрывы в разных точках города, сообщения о десятках жертв. "Весь город был освещен тревожным светом полицейских мигалок", - как сказала в прямом эфире корреспондент немецкого телевидения ARD. Многие станции метро были закрыты, но люди и без того боялись пользоваться подземкой.

Парижская трагедия: теракты в столице Франции Армия и спецподразделения в Париже Париж пережил ночь и утро в в режиме ЧП: проверки на дорогах, в аэропортах, на железнодорожных станциях. Для обеспечения безопасности города задействованы 1500 солдат французской армии, а также силы спецподразделений. Закрыты многие публичные места - школы, университеты, музеи, библиотеки, бассейны и овощные рынки. Автор: Михаил Бушуев

