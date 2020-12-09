Еще семь человек задержаны в связи с жестоким убийством учителя во Франции

Почти три месяца спустя после жестокого убийства под Парижем учителя Самюэля Пати во Франции задержаны еще семь подозреваемых в причастности к преступлению. Задержания произведены утром во вторник, 12 января, подтвердили источники в органах юстиции сообщения СМИ.
По данным радиостанции Franceinfo, подозреваемые в возрасте от 17 до 21 года поддерживали контакт с убийцей Пати через социальные сети. Они были взяты под стражу в разных частях страны: в Анже, Тулузе, Лионе и в департаменте Сена и Марна.
В отношении ряда подозреваемых по делу об убийстве педагога ведется следствие - в частности против учеников школы, в которой он работал. Другие подозреваемые, задержанные в декабре, вновь были выпущены на свободу, против них не было возбуждено уголовных дел.
Обезглавлен за карикатуры на пророка
47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на Пати с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом молодой выходец из Чечни и обезглавил преподавателя.
Нападавший был застрелен полицией. Его похоронили в Чечне в начале декабря.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. После нападения открыто более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете. Полиция провела рейды и обыски дома у десятков подозреваемых радикальных исламистов.
Демонстрации в городах Франции в память об убитом преподавателе собрали тысячи участников. Пати был посмертно награжден орденом Почетного легиона.
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Автор: Михаил Бушуев