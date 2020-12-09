 Еще семь человек задержаны в связи с жестоким убийством учителя во Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 12.01.2021

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Европа

Еще семь человек задержаны в связи с жестоким убийством учителя во Франции

В разных частях Франции полиция задержала семь молодых людей в возрасте от 17 лет до 21 года. Их подозревают в контактах с убийцей школьного преподавателя Самюэля Пати.

Портрет убитого учителя Самюэля Пати

Портрет убитого учителя Самюэля Пати

Почти три месяца спустя после жестокого убийства под Парижем учителя Самюэля Пати во Франции задержаны еще семь подозреваемых в причастности к преступлению. Задержания произведены утром во вторник, 12 января, подтвердили источники в органах юстиции сообщения СМИ.

По данным радиостанции Franceinfo, подозреваемые в возрасте от 17 до 21 года поддерживали контакт с убийцей Пати через социальные сети. Они были взяты под стражу в разных частях страны: в Анже, Тулузе, Лионе и в департаменте Сена и Марна.

В отношении ряда подозреваемых по делу об убийстве педагога ведется следствие - в частности против учеников школы, в которой он работал. Другие подозреваемые, задержанные в декабре, вновь были выпущены на свободу, против них не было возбуждено уголовных дел.

Обезглавлен за карикатуры на пророка

47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на Пати с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом молодой выходец из Чечни и обезглавил преподавателя.

Нападавший был застрелен полицией. Его похоронили в Чечне в начале декабря.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. После нападения открыто более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете. Полиция провела рейды и обыски дома у десятков подозреваемых радикальных исламистов.

Демонстрации в городах Франции в память об убитом преподавателе собрали тысячи участников. Пати был посмертно награжден орденом Почетного легиона.

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    Автор: Михаил Бушуев


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