Напавший на гимназию в Казани арестован на два месяца

Советский районный суд Казани в среду, 12 мая, распорядился отправить под арест на 2 месяца 19-летнего Ильназа Галявиева, напавшего на гимназию №175 в этом городе. Об аресте ходатайствовало следствие, сам молодой человек, по словам следователя, признал вину и согласился с заключением под стражу до 11 июля включительно.

Telegram заблокировал канал стрелка в течение часа

Галявиев рассказал о своих планах в Telegram-канале за 20 минут до нападения, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, подросток сделал канал публичным за 15 минут до атаки, а на момент стрельбы являлся единственным участником канала. Первые подписчики появились уже после того, как стрелка задержала полиция, отметил Дуров.

Модераторы мессенджера заблокировали канал в течение часа. "Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь", - подчеркнул основатель мессенджера.

Стрельба в казанской гимназии №175

Отчисленный в апреле за неуспеваемость Ильназ Галявиев 11 мая устроил взрыв и стрельбу в казанской гимназии №175, где он раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы, еще 23 были госпитализированы.

Галявиев задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

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