Стрельба в школе в Казани: как Германия пережила две подобные трагедии

Вот уже 19 лет в немецком городе Эрфурте в гимназии имени Гутенберга каждый год 26 апреля поминают погибших. Последние пять лет по ним звонит специально отлитый бронзовый колокол. "Колоколом против забвения" называет его директор школы Кристиане Альт (Christiane Alt).

16 убитых в гимназии имени Гутенберга в Эрфурте в 2002 году

В этом году пришедшие, соблюдая из-за пандемии социальную дистанцию, собрались перед школьным зданием. Зачитали имена 16 убитых, мэр Эрфурта возложил венок у мемориальной доски, а два школьника, играя на скрипках, прошли по тем коридорам, по которым в 2002 году передвигался 19-летний бывший ученик, методично расстреливая учителей, а потом положил конец собственной жизни.

26 апреля 2021 года памятное мероприятие перед гимназией в Эрфурте прошло с соблюдением социальной дистанции

"26 апреля остается днем ужаса, траура и боли. Мы вспоминаем этот чудовищный день 19-летней давности из-за нашей общей ответственности за жизнь. Мы чтим память жертв этого невообразимого события ", - написал в Twitter премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов (Bodo Ramelow), хотя нынешняя дата и не круглая.

Расстрел в училище имени Альбервиля в Виннендене в 2009 году: 15 жертв

Вторым немецким городом, пережившем такую же трагедию, что произошла 11 мая 2021 года в 175-й гимназии в Казани, стал Винненден. 11 марта 2009 года в реальном училище имени Альбервиля, названного так в честь французского города-побратима, открыл огонь 17-летний выпускник, целившийся главным образом в девочек и убивший в общей сложности 15 человек, а затем и себя.

В этом году из-за пандемии пришлось отменить памятное мероприятие, которое обычно проходит в городском парке, где в 2014 году установили памятник погибшим. Но оно состоялось в виртуальном формате. На сайте города разместили видео с обращением мэра, зачитыванием имен погибших и совместной молитвой. А в 9 утра 33 минуты, когда в тот страшный день в полицию поступил первый вызов, в церквях забили колокола.

11 марта 2019 года Винненден отметил десятилетие трагедии в городском парке у мемориала погибшим

Отдельный видеоролик подготовили и разместили на сайте училища его сегодняшние ученики. "Память о жертвах амока 11 марта 2009 года является неотъемлемой частью нашей школьной жизни. Мы осознаем ту задачу, которая легла на нас из-за этой трагедии, и каждый день выступаем за уважительные и заботливые взаимоотношения друг с другом", - написали они в подводке к видеоролику.

Два ужесточения немецкого закона об оружии и его хранении

Термином амок (Amoklauf), взятом из психиатрии, в Германии описывают иррациональный взрыв безумной агрессии, сопровождаемый серией, казалось бы, немотивированных убийств и нередко заканчивающийся суицидом преступника. Этот термин прочно ассоциируется в ФРГ с трагедиями в Эрфурте и Виннендене.

21 марта 2009 года в Винненден приехали президент ФРГ Хорст Келер и канцлер Ангела Меркель

Оба раза в стране разворачивалась широкая общественная дискуссия, которая имела разнообразные последствия. Так, в 2002 году после стрельбы в Эрфурте в ФРГ был ужесточен закон об оружии: минимальный возраст для приобретения охотничьего длинноствольного оружия подняли с 16 до 18 лет, а спортсмены и коллекционеры получили право приобретать крупнокалиберное оружие лишь в 21 год вместо 18. При этом лиц до 25 лет обязали предоставлять справку от психолога. Более строгими стали требования к хранению оружия.

После того, как несовершеннолетний стрелок в Виннендене сумел завладеть легальным оружием отца, закон в 2009 году вновь ужесточили. Несоблюдение правил хранения оружия из административного нарушения превратилось в уголовное преступление, а власти получили право беспрепятственного доступа к жилью обладателей оружия для выборочных проверок.

Посттравматическое стрессовое расстройство после амока

Психологическим феноменом амока активно занялась наука, особенно после трагедии в Виннендене. Так, в 2013 году эта тема активно обсуждалась в Берлине на ежегодном конгрессе Немецкого общества психиатрии и психотерапии, психосоматики и неврологии (DGPPN). Приглашенный на него норвежский профессор Ульрик Фредрик Мальт, выступавший годом раньше экспертом на процессе над массовым убийцей и террористом Брейвиком, привлек тогда всеобщее внимание тезисом о том, что "после амока речь должна идти не о преступнике, а о жертвах".

Цветы у мемориальной доски со списком погибших в гимназии имени Гутенберга в Эрфурте

В тот момент, спустя более десяти лет после трагедии в Эрфурте, в психологическом лечении все еще нуждались шесть очевидцев расстрела в гимназии имени Гутенберга, в том числе четыре ученика, которые первоначально отказались от сразу же предложенной помощи. Они тогда полагали, что самостоятельно справятся со случившимся, и стали испытывать душевные проблемы с некоторой задержкой.

В целом посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) непосредственно после стрельбы страдала почти половина из 700 учеников школы, год спустя их было еще около 100. Государственная касса страхования от несчастных случаев Тюрингии (Unfallkasse Thüringen) в течение десяти первых лет после трагедии выделила 5,6 млн евро на медицинское обслуживание пострадавших и пенсии родственникам убитых.

Фонд против насилия в школах создала мать убитой учительницы

На берлинском конгрессе психиатров 2013 года выступила и психолог Гизела Майер (Gisela Mayer). В 2009 году ее дочь Нина только начала работать учительницей в школе в Виннендене и погибла от пуль убийцы. Непосредственно после подобной трагедии родственники жертв окружены всеобщим сочувствием и обычно буквально завалены предложениями о помощи, поделилась своими наблюдениями Гизела Майер. Но довольно скоро они оказываются один на один со своим горем, более того, их депрессивное состояние начинает вызывать непонимание окружающих: "Примерно года через два от тебя, жертвы, ждут, чтобы ты либо преодолел свою травму, либо начал активно ходить на терапию".

Гизела Майер возглавляет Фонд против насилия в школах

"А ведь никакого исцеления, никакого восстановления состояния "до того" быть не может, - убедилась на собственном опыте Гизела Майер, - можно только интегрировать эти травматические впечатления в свою жизнь, что ведет к существенному изменению ее траектории". Ее собственный жизненный путь тоже изменился: после гибели дочери она стала одним из инициаторов создания в Виннендене в 2009 году Фонда против насилия в школах (Stiftung gegen Gewalt an Schulen) и по сей день его возглавляет.

Как предотвратить амок подростков и молодых мужчин?

Одно из главных направлений деятельности этой общественной организации - профилактика и предотвращение амока подростков и молодых мужчин. На сайте фонда есть телефон и адрес электронной почты, по которым могут обратиться за советом и квалифицированной консультацией учителя и родители, если им кажется, что какой-то ученик либо свой или знакомый ребенок ведет себя странно или даже угрожающе.

Фонд тесно сотрудничает с кафедрой криминалистики Гисенского университета, которая в 2013-2016 годах на средства министерства образования и науки ФРГ осуществила междисциплинарный проект по изучению случаев амока и угроз совершения подобных преступлений. Кафедра тоже предлагает бесплатные телефонные консультации, а на своем сайте предоставляет различные информационные материалы.

Мемориальная комната в училище имени Альбервиля в Виннендене в память о погибших 11 марта 2009 года

Одна из основных форм работы фонда - индивидуальные беседы с подростками и молодыми мужчинами, которые, возможно, вынашивают планы отомстить окружающим за свои настоящие или мнимые обиды. "Смысл всего этого состоит в том, чтобы эти молодые мужчины осознали, что в реальности означают те мысли, которым они предаются в виртуальном пространстве. В общении со мной они начинают понимать, что на самом деле представляет из себя убийство человека", - рассказала Гизела Майер в интервью DW по случаю десятилетия трагедии в Виннендене.

Отвечая на вопрос, достаточно ли государство делает для предотвращения случаев стрельбы в школах, она, в частности, положительно оценила усиление контроля за владением оружия и его хранением в домашних условиях. "К тому же у нас теперь больше профилактических программ, больше уполномоченных, занимающихся в школах именно такими вещами. И были наняты дополнительные школьные психологи. Всего этого далеко еще недостаточно, но много хорошего все же сделано", - подчеркнула Гизела Майер.

Смотрите также: