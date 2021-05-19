Власти Москвы предложили ввести в школах систему распознавания лиц
К 2022 году мэрия Москвы планирует ввести обязательную биометрическую аутентификацию для всех школьников и преподавателей. Этот шаг направлен на повышение безопасности в школах.
Видеокамера наблюдени
Московская мэрия предлагает внедрить систему распознавания лиц в столичные школы к 2022 году. Об этом сообщила в среду, 8 сентября, газета "Коммерсантъ". Издание узнало о планах властей столицы из отзыва главы департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуарда Лысенко на проект правительства РФ, расширяющий случаи сбора и обработки биометрических данных. Обсуждаемые изменения вступают в силу с января 2022 года.
Предполагается, что учащихся и преподавателей будут пускать в учебные заведения только после того, как они пройдут биометрическую аутентификацию. Столичные чиновники объясняют это необходимостью "повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава на территории образовательных организаций города Москвы".
В ДИТ официально подтвердили, что мэрия изучает возможность внедрения системы распознавания лиц в школах, но говорить о том, что она будет введена, пока рано. В департаменте заверили, что применяться технология будет лишь по решению директора, учителей и родителей. Источник "Коммерсанта" в мэрии объясняет, что необходимость введения в школах биометрии связана с массовым убийством в гимназии в Казани 19 мая 2021 года.
Сомнения в эффективности системы
Один из специалистов в сфере производства систем распознавания лиц, пожелавший остаться неназванным, в разговоре с DW выразил сомнение в эффективности инициативы московской мэрии. "Ни от одного потенциального кейса стрельбы в школе такая мера не спасет, поскольку, как правило, это делают внутри школы учащиеся в ней", - заметил он. Собеседник DW также обратил внимание на высокую стоимость реализации этих планов.
"Чтобы распространить эту систему по всей Москве, необходимо, как минимум, по две камеры на школу: на вход и выход. Отдельно камеры подключаются к программному обеспечению, также требуется сервер, который получает видео с камер и на котором установлена сама система распознавания лиц. Все это пришлось бы закупать на каждую школу", - объясняет он.
Биометрические данные - это уникальные биологические и физиологические характеристики, которые позволяют установить личность человека. Среди самых распространенных типов биометрии - отпечатки пальцев, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен ладони. В России биометрия охраняется законом о персональных данных: он требует получать согласие на обработку таких данных и применять меры защиты этой информации.
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