Все станции метро в Москве оснастят системами оплаты с распознаванием лиц

Оплата проезда Face Pay, функционирующая с помощью распознавания лиц через камеры на турникетах, с 15 октября заработает в Москве на всех станциях метро. Об этом в среду, 1 сентября, объявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе марафона "Новое знание". По словам градоначальника, систему уже используют в столице 15 тысяч человек.

"Мы думали, что никто не будет записываться, ну кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заносить свои данные, еще и банковский счет", - цитирует его агентство ТАСС. Тем не менее, 15 тыс. жителей добровольно предоставили эти сведения "за несколько недель", утверждал Собянин.

"Мы вас любим, мы вас узнаем"

Камера видеонаблюдения

"Ваши личики будут зарегистрированы в информационной транспортной системе", отметил мэр, добавив: "Фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем".

На данном этапе система Face Pay работает на трех станциях столичного метрополитена.

Face Pay хотят установить и в автобусах Москвы

Тестирование нововведения началось в Московском метрополитене в конце 2020 года. В августе стало известно, что его планируют использовать и в автобусах Москвы.

Как сообщала в марте газета "Коммерсант" со ссылкой на занимающуюся информационной безопасностью чешскую компанию Avast, Россия - третья в мире по числу установленных камер видеонаблюдения.

По оценкам экспертов, более 6,3 тыс. из них размещены среди прочего на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях России, имеют открытые IP-адреса, и доступ к ним может получить любой желающий.

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