Преступники могут получить доступ к 6000 видеокамер в РФ

Более 6,3 тыс. камер видеонаблюдения, размещенных среди прочего на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях России, имеют открытые IP-адреса, доступ к ним может получить любой желающий. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на занимающуюся информационной безопасностью чешскую компанию Avast. Та, в свою очередь, опиралась на данные поисковой системы по интернету вещей Shodan.io.

По ее информации, Россия - на пятом месте по числу камер видеонаблюдения с открытым IP, уступая лишь Вьетнаму, Тайваню, Южной Корее и США.

В целом же РФ занимает третье место в мире по количеству камер (почти 100 на каждую тысячу человек). Всего их в РФ около 13,5 млн, в одной только Москве - свыше 170 тыс.

С помощью камер можно попасть в корпоративные сети компаний

Российские эксперты также считают незащищенные камеры наблюдения серьезной проблемой. Как отметил в беседе с "Коммерсантом" гендиректор компании "Интернет Розыск" Игорь Бедеров, доступ к ряду видеозаписывающих устройств закрыт простейшими паролями, которые легко подобрать. Злоумышленники могут, к примеру, зайти в корпоративную сеть компании через уязвимые камеры, создать сеть ботов или использовать их как вычислительный ресурс, пояснил в свою очередь руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности КПМГ в России и СНГ Илья Шаленков.

Ранее, в октябре 2020 года, стало известно, что на остановках в Москве должны появиться комплексы для сбора данных о пассажиропотоках с помощью мобильных устройств москвичей. Как отмечало агентство "Интерфакс", Центр организации дорожного движения столицы разместил на сайте госзакупок заказ на 155,2 млн рублей. Эти деньги чиновники планировали потратить на то, чтобы в течение полугода на пешеходных стендах навигации и остановках были поставлены 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут собирать по Wi-Fi и Bluetooth MAC-адреса (уникальные идентификаторы. - Ред.) пользовательских устройств и отслеживать по ним движение пассажиров.

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