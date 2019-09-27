 Amnesty International раскритиковала видеослежку за протестующими в России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2021

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Мир

Amnesty International раскритиковала видеослежку за протестующими в России

Правозащитники из Amnesty International считают неприемлемым злоупотребление современными технологиями для ограничения гражданского общества.

Участники протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Москве, 21 апреля 2021 года

Многих участников протестов в поддержку Навального в России задержали постфактум

В связи со Всемирным днем свободы печати 3 мая международная правозащитная организация Amnesty International раскритиковала государства, подавляющие гражданское общество при помощи современных технологий, таких как системы видеонаблюдения, шпионские компьютерные программы и отключение интернета.

В качестве примера правозащитники назвали программу распознавания лиц, которая, очевидно, использовалась силовиками в Москве для выявления участников акций протеста в поддержку находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального. "Amnesty International фиксирует масштабные ограничения свободы выражения мнений в России, а также в Турции и Мьянме", - говорится в заявлении организации.

"Свобода прессы, доступ к независимой информации и возможность без риска для себя принимать участие в общественных дебатах - будь то в публичном или цифровом пространстве - это основополагающие права человека. Эти обязательные условия для политического участия, верховенства закона и индивидуального самоопределения ограничиваются во все большем числе стран", - подчеркнул глава Amnesty International в Германии Маркус Бееко (Markus Beeko).

Ограничение свобод под предлогом борьбы с коронавирусом

Правозащитник отметил, что голоса критиков особенно часто стали пытаться заглушить под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. "Недавнее масштабное ограничение права на свободу мнений и собраний в России и Турции по-прежнему требует нашего пристального внимания", - указал эксперт.

Критике AI подверглась и ситуация со свободой прессы в Германии. В этой связи Бееко призвал германское государство принять меры, чтобы воспрепятствовать нападениям на журналистов, участившимся в стране на фоне пандемии. Ранее организация "Репортеры без границ" в своем ежегодном рейтинге свободы прессы в мире изменила оценку ситуации в Германии в этой области с "хорошей" на "удовлетворительную".

Всемирный день свободы печати ЮНЕСКО - это напоминание правительствам о необходимости выполнения их обязательства защищать свободу СМИ. 3 мая 2021 года он отмечается в тридцатый раз. В Германии неделя с 3 по 10 мая 2021 года впервые объявлена "Неделей свободы слова".

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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