Санкции против РФ помогают Закавказью и Центральной Азии

Экономики Закавказья и Центральной Азии получают выгоду от посреднической торговли с Россией. Выигрывают они и от притока квалифицированных мигрантов, сообщил Европейский бак реконструкции и развития.

Западные санкции против России из-за ее войны против Украины благотворно повлияли на экономику в целом ряде регионов. "Народные хозяйства в странах Закавказья и Центральной Азии получают выгоду от посреднической торговли с Россией, притока капитала и квалифицированных мигрантов из России", - говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), обнародованном в четверг, 16 февраля.

Как отмечается в исследовании, реальная зарплата в этих странах в отличие от других регионов выросла, импорт из Евросоюза, Великобритании и США резко увеличился, что свидетельствует о том, что товары через Закавказье и Центральную Азию перепродаются в Россию. Это составляет лишь небольшую долю российского импорта с Запада, но для таких стран, как Кыргызстан и Армения, означает прибавку от 4 до 6 процентов объема ВВП.

"Для облегчения этой торговли возникла масштабная логистическая отрасль, она способствует притоку капитала, который в свою очередь способствует укреплению курсов местных валют по отношению к доллару США", - говорится в докладе ЕБРР.

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